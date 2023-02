Перша партія шведських гармат L-70 вже в Україні

Міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас повідомив, що в Україну вже прибула перша партія шведських гармат L-70. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Партія зенітних гармат L-70 і боєприпасів, які Литва передає Україні для допомоги у захисті критичної інфраструктури, вже прибули в Україну", - написав Анушаускас.