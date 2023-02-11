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2023-02-11
Перша партія шведських гармат L-70 вже в Україні
Литва відправила їх на потреби ЗСУ разом з боєприпасами, інформує
© Facebook - міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас
Міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас повідомив, що
"Партія зенітних гармат L-70 і боєприпасів, які Литва передає Україні для допомоги у захисті критичної інфраструктури, вже прибули в Україну", - написав Анушаускас.
A batch of ?? sent L-70 anti-aircraft guns and ammunition, which will help defend critical infrastructure, have already arrived to ??.— Arvydas Anu?auskas (@a_anusauskas)
pic.twitter.com/1GEUsk1uad February 11, 2023
Вікторія Хмілевська, ZN.ua