Перша партія шведських гармат L-70 вже в Україні

Литва відправила їх на потреби ЗСУ разом з боєприпасами, інформує ZN.ua.

Перша партія шведських гармат L-70 вже в Україні
© Facebook - міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас

Міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас повідомив, що в Україну вже прибула перша партія шведських гармат L-70. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Партія зенітних гармат L-70 і боєприпасів, які Литва передає Україні для допомоги у захисті критичної інфраструктури, вже прибули в Україну", - написав Анушаускас.

A batch of ?? sent L-70 anti-aircraft guns and ammunition, which will help defend critical infrastructure, have already arrived to ??. pic.twitter.com/1GEUsk1uad

— Arvydas Anu?auskas (@a_anusauskas) February 11, 2023


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Звільнення від мобілізації: громадяни, які його отримали від ВЛК, можуть бути обстежені зановоЗвільнення від мобілізації: громадяни, які його отримали від ВЛК, можуть бути обстежені заново
Окупанти намагаються обійти Вугледар із флангу — БутусовОкупанти намагаються обійти Вугледар із флангу — Бутусов
Загальна мобілізація: в Україні почали роздавати повістки на похоронахЗагальна мобілізація: в Україні почали роздавати повістки на похоронах
У Литві зібрали понад 6 мільйонів євро на радари ППО для УкраїниУ Литві зібрали понад 6 мільйонів євро на радари ППО для України
Представники УПЦ МП винесли унітаз і не тільки з будівлі, що належить ПЦУ: залишилися самі голі стіни, відеоПредставники УПЦ МП винесли унітаз і не тільки з будівлі, що належить ПЦУ: залишилися самі голі стіни, відео
Блок рекламы


Похожие новости
Дістануть до Криму: Британія може передати Україні ракети Harpoon та Storm ShadowДістануть до Криму: Британія може передати Україні ракети Harpoon та Storm Shadow
Чорногорія розсекретила дані про військову допомогу, надану УкраїніЧорногорія розсекретила дані про військову допомогу, надану Україні
Понад 1000 окупантів, 9 танків, та багато іншого: свіжі дані про втрати армії РФ в УкраїніПонад 1000 окупантів, 9 танків, та багато іншого: свіжі дані про втрати армії РФ в Україні
Німеччина так вирішила: Нідерланди не будуть передавати Україні орендовані Leopard 2Німеччина так вирішила: Нідерланди не будуть передавати Україні орендовані Leopard 2
У Брюсселі Зеленський передав союзникам списки потрібної Україні зброї – SpiegelУ Брюсселі Зеленський передав союзникам списки потрібної Україні зброї – Spiegel
Мелоні заявила про готовність Італії "відіграти роль" у передачі Україні літаківМелоні заявила про готовність Італії "відіграти роль" у передачі Україні літаків
WP: Пентагон хоче відновити цілком таємні програми в УкраїніWP: Пентагон хоче відновити цілком таємні програми в Україні
Данілов припустив, що РФ спробує перекрити шляхи постачання Україні зброїДанілов припустив, що РФ спробує перекрити шляхи постачання Україні зброї
За оцінками ВООЗ, наразі кожній четвертій людині в Україні загрожує психічний розлад через війнуЗа оцінками ВООЗ, наразі кожній четвертій людині в Україні загрожує психічний розлад через війну
Країна зробить все можливе, щоб передати Україні МіГ-29 – прем’єр СловаччиниКраїна зробить все можливе, щоб передати Україні МіГ-29 – прем’єр Словаччини
Последние новости
Подгружаем последние новости