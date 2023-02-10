СБУ оголосила підозру російській пропагандинстці Монтян

Служба безпеки повідомила про підозру кремлівській пропагандистці Тетяні Монтян, яка публічно виправдовує Росію за розв’язання війни проти України. Згідно з повідомленням СБУ , її підозрюють за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

«Перебуваючи на території країни-агресора, вона бере активну участь в інформаційно-психологічних спецопераціях російських спецслужб. Для цього регулярно виступає на російських телеканалах, де активно закликає до зміни меж державного кордону України та підтримки окупаційних угруповань», – повідомили в СБУ .

Крім того, Монтян масово поширює дезінформацію про ситуацію в Україні у соцмережах. Зокрема, вона публікує фейки на власних каналах в YouTube та Telegram, на які підписано майже пів мільйона користувачів.

Слідство встановило, що підозрювана виїхала в Росію ще у 2021 році. Відтоді Монтян постійно їздить до окупованих районів Донецької та Луганської областей. Це робиться для підготовки пропагандистських сюжетів на користь Кремля.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України: