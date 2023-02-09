Польща готова поставити Україні винищувачі, але не першою — Моравецький
Країна має певні червоні лінії.
Польща готова передати Києву бойові літаки, але не збирається робити це першою з країн-представників НАТО. Таку заяву зробив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, прибувши на саміт лідерів ЄС у Брюсселі, пише
"Наша позиція тут однозначна. Можемо діяти тільки спільно у рамках цілого об’єднання Північноатлантичного договору. Якщо таке рішення буде, то ми не будемо тими першими, хто надасть винищувачі, але, напевне, будемо позитивно відповідати на це", - сказав Моравецький.
Польський політик також розповів, що надати Україні сучасні бойові літаки першими могли б ті країни, хто має їх найбільше. При цьому прем'єр зазначив, що у Польщі недостатньо власних винищувачів, тому вона замовила нові F-35 у США.