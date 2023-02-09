Досить вдавати з себе жертву: Євросоюз зробив заяву щодо Росії

Росія сама розпочала неспровоковану війну проти України і тому повинна припинити робити абсурдні заяви, нібито вона сама є жертвою. Натомість Україна запропонувала дієву «формулу миру». Про це сказано у заяві Європейського союзу «Щодо агресії російської федерації проти України», повідомляє « Укрінформ ».

«Вже майже рік Росія веде цілеспрямовану, нічим не спровоковану, невиправдану агресивну війну проти України. Той факт, що ця російська агресія є незаконною згідно з міжнародним правом, не викликає жодних сумнівів, – йдеться у заяві ЄС. – Ми, як і переважна більшість колег за цим столом, засуджували і найрішучішим чином засуджуватимемо це обурливе порушення росією міжнародного права, Статуту ООН та принципів і зобов'язань ОБСЄ. Російська делегація тут і на інших міжнародних форумах повинна припинити свої абсурдні заяви про те, ніби вона є "жертвою". Росія є агресором, її війська розгорнуті на території іншої суверенної держави. А не навпаки».