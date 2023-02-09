Досить вдавати з себе жертву: Євросоюз зробив заяву щодо Росії

Натомість ЄС підтримав формулу миру Зеленського.

Росія сама розпочала неспровоковану війну проти України і тому повинна припинити робити абсурдні заяви, нібито вона сама є жертвою. Натомість Україна запропонувала дієву «формулу миру». Про це сказано у заяві Європейського союзу «Щодо агресії російської федерації проти України», повідомляє «Укрінформ».

«Вже майже рік Росія веде цілеспрямовану, нічим не спровоковану, невиправдану агресивну війну проти України. Той факт, що ця російська агресія є незаконною згідно з міжнародним правом, не викликає жодних сумнівів, – йдеться у заяві ЄС. – Ми, як і переважна більшість колег за цим столом, засуджували і найрішучішим чином засуджуватимемо це обурливе порушення росією міжнародного права, Статуту ООН та принципів і зобов'язань ОБСЄ. Російська делегація тут і на інших міжнародних форумах повинна припинити свої абсурдні заяви про те, ніби вона є "жертвою". Росія є агресором, її війська розгорнуті на території іншої суверенної держави. А не навпаки».


Юлія Лавришин, ZN.ua





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