Лубінець розповів, як Росія затягує обмін військовополоненими

Російська сторона вигадує приводи, щоб не проводити обміни, інформує ZN.ua.

Лубінець розповів, як Росія затягує обмін військовополоненими
© Facebook/Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про нові вигадки росіян, до яких вони вдаються, щоб затягувати процес щодо обміну полоненими.

Зокрема, за словами омбудсмана, уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова заявила, що до неї звертаються матері й дружини українських військовополонених, які потрапили у полон, з проханням не повертати їх додому.

На що Лубінець зауважив, що в Україні неодноразово захоплені в полон росіяни відмовлялися від обміну, щоб залишитись на території України. В окремих випадках - здавалися в полон кілька разів.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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