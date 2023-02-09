Лубінець розповів, як Росія затягує обмін військовополоненими

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про нові вигадки росіян, до яких вони вдаються, щоб затягувати процес щодо обміну полоненими.

Зокрема, за словами омбудсмана, уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова заявила, що до неї звертаються матері й дружини українських військовополонених, які потрапили у полон, з проханням не повертати їх додому.

На що Лубінець зауважив, що в Україні неодноразово захоплені в полон росіяни відмовлялися від обміну, щоб залишитись на території України. В окремих випадках - здавалися в полон кілька разів.