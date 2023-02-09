Хвилина на підготовку: у Києві показали, як готові зустрічати "шахіди" та ракети

У Києві нарощують протиповітряну оборону шляхом створення мобільних вогневих груп, оснащених сучасною технікою та готових вступати в повітряний бій лише за хвилину, інформує Апостроф.

Про це повідомив заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.

У підрозділах Угруповання сил та засобів оборони Києва створили мобільні вогневі групи з підготовленим екіпажем на легкових авто підвищеної прохідності. На озброєнні вони мають великокаліберні кулемети, тепловізійні приціли, а ще інші прилади виявлення цілей і лазерного цілевказання.

Для мобільних вогневих груп визначили позиції так, щоб вони могли якнайшвидше прибути на місце. Екіпаж здатний підготуватися до повітряного бою за хвилину, після чого перейти до знищення "шахідів" і крилатих ракет.

"Кількість мобільних груп у складі угруповання постійно збільшується. Також ведеться робота задля покращення їх технічного оснащення", - написав Павлюк.


Ліза Бровко, Апостроф





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