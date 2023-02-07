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2023-02-07
Це зовсім інша ситуація – Байден про поставку F-16 Україні
© The White House / Flickr
Президент Сполучних Штатів Америки Джо Байден заявив, що його країна не може відправити Україні літаки F-16, бо вони потрібні вдома.
«Ми повинні тримати їх тут. Це зовсім інша ситуація», - сказав він журналістам, відповідаючи на запитання, чому виступає проти відправки F-16.
Нагадаємо, що 30 січня Джо Байден негативно відповів на питання про можливість передання США Україні винищувачів F-16, коментуючи побажання України отримати ці літаки.
Ірина Знась, ZN.ua