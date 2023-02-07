Це зовсім інша ситуація – Байден про поставку F-16 Україні

Президент Сполучних Штатів Америки Джо Байден заявив, що його країна не може відправити Україні літаки F-16, бо вони потрібні вдома.

«Ми повинні тримати їх тут. Це зовсім інша ситуація», - сказав він журналістам, відповідаючи на запитання, чому виступає проти відправки F-16.