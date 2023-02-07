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2023-02-07
Мінус 1030 окупантів за добу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Крім того, окупанти лишились без понад десятка танків і не лише, інформує
© Михайло Штекель/ Радіо Свобода
Українці вже 349 діб протистоять повномасштабному російському вторгненню. Генштаб ЗСУ
За майже рік повномасштабної російсько-української війни російські вбивці втратили:
- особового складу – близько 133190 (+1030) одиниць;
- танків – 3245 (+14) од.;
- бойових броньованих машин – 6443 (+28) од.;
- артилерійських систем – 2232 (+1) од.;
- РСЗВ – 461 (+0) од.;
- засобів ППО – 227 (+0) од.;
- літаків – 294 (+0) од.;
- гелікоптерів – 284 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+0) од.;
- крилатих ракет – 796 (+0) од.;
- кораблів/катерів – 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5107 (+3) од.;
- спеціальної техніки – 208 (+5) од.
«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додали в Генштабі.
Юлія Москаленко, ZN.ua