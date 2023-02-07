Мінус 1030 окупантів за добу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

Українці вже 349 діб протистоять повномасштабному російському вторгненню. Генштаб ЗСУ повідомив про втрати ворога станом на 7 лютого.

За майже рік повномасштабної російсько-української війни російські вбивці втратили:

особового складу – близько 133190 (+1030) одиниць;

танків – 3245 (+14) од.;

бойових броньованих машин – 6443 (+28) од.;

артилерійських систем – 2232 (+1) од.;

РСЗВ – 461 (+0) од.;

засобів ППО – 227 (+0) од.;

літаків – 294 (+0) од.;

гелікоптерів – 284 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+0) од.;

крилатих ракет – 796 (+0) од.;

кораблів/катерів – 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5107 (+3) од.;

спеціальної техніки – 208 (+5) од.

«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додали в Генштабі.