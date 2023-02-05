Європа «моргає» у питанні створення власної оборони – NYT

Вторгнення Росії в Україну не змусило Європу зміцнити свою військову силу, але посилило залежність від лідерства, інтелекту та могутності США, інформує ZN.ua.

Європа «моргає» у питанні створення власної оборони – NYT
© U.S. Secret Service/Twitter

Вторгнення Росії в Україну є найбільшим викликом європейській безпеці з часів закінчення холодної війни, але європейці втратили можливість посилити власний захист, кажуть дипломати та експерти. Натомість війна посилила військову залежність Європи від США. Про це у статті для The New York Times пише Стівен Ерленгер.

Вашингтон очолив відповідь на війну, залучив союзників, організував військову допомогу Україні та надав найбільшу кількість військового обладнання і розвідданих. США на кожному кроці вирішували, яку зброю Київ отримає, а яку – ні.

Незамінна роль США проявилася і в нещодавньому рішенні надати Україні танки Leopard та дозволити іншим зробити це – крок, який канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився зробити попри сильний тиск з боку Польщі та Британії, якщо США не нададуть кілька своїх власних сучасних танків.

«Американське лідерство було майже надто успішним для його власного блага, не лишаючи європейців жодного стимулу розвивати лідерство самостійно», – сказала Ліана Фікс, німецька аналітикиня з Ради з міжнародних відносин у Вашингтоні.

«Вважається, що в Європейському Союзі немає справжнього лідера, а США виховують дітей у вертольоті з Брюсселем, – сказала вона. – Це проблема, яка може знову переслідувати США».


Юлія Лавришин, ZN.ua





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