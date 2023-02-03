Термін вступу України в ЄС визначатиметься успіхом у досягненні нею цілей – фон дер Ляєн

Точні часові рамки цього процесу неможливо назвати.

Термін вступу України в ЄС визначатиметься успіхом у досягненні нею цілей – фон дер Ляєн
© Офіс президента

Термін, за який Україна зможе розпочати переговори про вступ у Європейський Союз та набути повноправного членства в ньому, не може бути точно визначеним, оскільки залежатиме від успіху влади у виконанні завдань, визначених на шляху до ЄС. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС у Києві.

“Процес приєднання є процесом, заснованим на заслугах. Іншими словами, чітких часових рамок немає, але є цілі, яких Україна повинна спочатку досягти. Наприклад, йдеться про проведення реформ для покращення ситуації в країні-кандидаті, щоб потім прийти до переговорів про вступ і самого вступу”, – пояснила глава Європейської комісії.

Вона додала, що за час свого існування до Євросоюзу приєдналися більше 20 держав, у кожної з яких була власна історія вступу з різним терміном. За словами фон дер Ляєн, швидкість процесу багато в чому залежить від самої держави-кандидата.


Максим Царук, ZN.ua





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