ЄС виділить Україні 25 млн євро на розмінування територій – Боррель

Жозеп Боррель зазначив, що Україна є однією з найбільш замінованих країн, інформує ZN.ua.

ЄС виділить Україні 25 млн євро на розмінування територій – Боррель
© Getty Images

Євросоюз виділить Україні 25 млн євро на розмінування територій. Про це заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель у ході саміту Україна-ЄС, який відбувається у Києві 3 лютого.

«30% вашої території уражено якоюсь вибуховою речовиною через війну та через волю російських військ, коли вони відходять, залишаючи міни, щоб завдати шкоди цивільному населенню. На жаль, Україна є однією з найбільш забруднених країн у світі будь-якими військовими залишками, і ці люди роблять тут гігантську роботу, щоб очистити ландшафт і зробити його безпечним», – процитували Борреля у Європейській зовнішньополітичній службі.

Він також зазначив, що ЄС намагатиметься передати Україні більше сучасного обладнання для розмінування на противагу радянському, яке має наша держава. Він звернув увагу, що нові прилади дорого коштують.

«Тож ми постараємося вас підтримати. І є перший транш у розмірі 25 мільйонів євро, щоб збільшити ваше сучасне обладнання, щоб рятувати життя та дозволяти вашим солдатам працювати в безпечніших умовах. Це один із найстрашніших наслідків війни: коли вибухівкою заражається село, ліс, навіть вода. Жертвами цього є мирне населення, в основному діти», – підсумував Боррель.







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