Вступ України в ЄС раніше, ніж через п'ять-шість років, є "скоріше нереальним" — очільник Європейського комітету Бундестагу

При цьому Україна могла б вже почати перемовини. Та це залежить від того, що наша держава робить, аби відповідати критеріям члена ЄС, інформує ZN.ua.

Україна може вступити в Євросоюз через п'ять-шість років, вважає голова Європейського комітету Бундестагу Антон Гофрайтер. Сценарій, за якого це відбудеться швидше, є "скоріше нереальним", цитує слова політика видання Tagesschau.

При цьому Гофрайтер зазначив, що "це (процес - ред.) не повинно бути десять років". Він додав, що зараз важко собі уявити вступ в ЄС країни, в якій триває війна.

Але, на думку Гофрайтер, Україна вже може почати вести переговори. Вони залежать від того, що наша держава робить, аби відповідати критеріям члена ЄС.

"Не можна сказати, що в Україні все добре з точки зору стану держави", - сказав Гофрайтер, згадавши про проблеми з корупцією, верховенством права та свободою ЗМІ.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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