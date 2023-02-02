Україна заслуговує на вступ до НАТО відразу після завершення війни — новообраний президент Чехії

Новообраний президент Чехії Петр Павел вважає, що Україні слід дозволити вступити до НАТО, «як тільки закінчиться війна». Про це він заявив в інтерв'ю BBC.

На його думку, Україна буде «морально і практично готова» приєднатися до західного альянсу після завершення війни.

У своєму першому інтерв'ю міжнародним ЗМІ після обрання Павел виступив на захист військової підтримки Києва з боку Заходу, заявивши, що не повинно бути «майже ніяких обмежень» на те, що країни можуть надавати.

Павел заявив, що для нього відправка західних винищувачів, таких як F-16, «не є табу», але він не впевнений, що вони можуть бути доставлені в терміни, які можуть виявитися корисними для Києва.

Президент США Джо Байден виступив проти відправки F-16 Україні, хоча президент Франції заявив, що нічого не виключено.

«Я пишаюся тим, що моя країна однією з перших надала Україні значну військову допомогу», - сказав Павел в інтерв'ю BBC.

Чехія була першою західною країною, яка відправила танки і бойові машини піхоти - радянські Т72 і БМП1 до Києва в рамках серії поставок важкого озброєння, які почалися ще в березні 2022 року.

Майже рік потому, після довгих роздумів, країни, включаючи Велику Британію, США і Німеччину, почали відповідати на неодноразові заклики Києва надіслати сучасні танки західного виробництва, такі як Leopard, Challenger і Abrams.

«Напевно, мало хто міг собі уявити, що західні країни будуть готові надати Україні сучасні основні бойові танки, далекобійну артилерію або зенітні системи», - продовжив новий лідер Чехії.

Тепер, за його словами, це стало реальністю.

«Але в той же час ми бачимо, що цього все ще недостатньо», щоб протистояти значним людським і матеріальним ресурсам Росії, додав він.

Павел визнав розчарування Києва швидкістю поставок, особливо західних танків. Але новий президент Чехії висловив сподівання, що цей процес прискориться, особливо, якщо Росія розпочне очікуваний весняний наступ.

Новообраний президент відкинув думку, яка вже давно існує в деяких європейських столицях, особливо в Берліні, про те, що такі поставки можуть розглядатися як ескалація.

Росія попередила, що збільшення поставок західних озброєнь призведе до того, що країни НАТО дедалі більше стануть безпосередньо залученими у війну.

«У нас немає альтернативи. Якщо ми залишимо Україну без допомоги, вони, швидше за все, програють цю війну. А якщо вони програють - ми всі програємо», - заявив Павел.

Новообраний президент Чехії також сказав, що він та інші європейські лідери зобов'язані пояснити своїм скептично налаштованим, а в багатьох випадках і наляканим громадянам, чому важливо допомагати Україні.

«Наші міста не знищуються російською артилерією та ракетами. Але наше майбутнє може бути зруйноване, якщо ми не підтримаємо Україну в успішному завершенні цього конфлікту», - заявив Павел.

Павел також відкинув заяви, в тому числі від свого конкурента на виборах про те, що він закриває двері для дипломатії.

«Як тільки з'явиться хоча б найменший шанс на мирні переговори, давайте підтримаємо його. Але з російського боку немає жодних ознак цього. Що потрібно сказати, то це те, що закінчення війни повністю в руках Росії. Достатньо лише одного рішення президента Путіна вивести свої війська з України, і війна закінчиться», - сказав Павел.

І як тільки війна закінчиться, Павел бачить чітке місце для України в НАТО.

«Українські військові будуть, мабуть, найдосвідченішими військовими в Європі. Україна заслуговує на те, щоб бути частиною спільноти демократичних країн», - заявив він.

Кореспондент запитав його, чи стосується це НАТО.

«Я вважаю, що вони дійсно заслуговують на це», - наголосив Павел.