Нацгвардія США готується до можливих арктичних боїв з Росією та Китаєм

На місці підготовки бійців відбулись і тренування з бойової стрільби з гаубиці M777, це один із видів зброї НАТО, яка допомагає відбити вторгнення Росії в Україну, інформує ZN.ua.

Нацгвардія США проводить навчання щодо відпрацювання навичок бою в умовах лютої зими в рамках підготовки до військового протистояння в Арктиці. Коли тане лід, водні шляхи там стають більш судноплавними, а такі країни, як Китай і Росія, збільшують свою військову присутність. Про новий етап навчань під назвою «Північний удар – 23» пише Military Times.


Оксана Коваль, ZN.ua





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