Нацгвардія США готується до можливих арктичних боїв з Росією та Китаєм

Нацгвардія США проводить навчання щодо відпрацювання навичок бою в умовах лютої зими в рамках підготовки до військового протистояння в Арктиці. Коли тане лід, водні шляхи там стають більш судноплавними, а такі країни, як Китай і Росія, збільшують свою військову присутність. Про новий етап навчань під назвою «Північний удар – 23» пише Military Times.