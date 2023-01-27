"Коля мав зайти з тилу": у мережі нова порція фотожаб на поїздку Тищенка до Таїланду

Користувачі соцмереж продовжують глузувати над нелегальним виїздом уже колишнього нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка до Таїланду: хтось пожартував про операцію зі зміни статі, а дехто вважає поїздку хитрим планом Генштабу для атаки тилу ворога, інформує Апостроф .

"Апостроф" зібрав найдотепніші фотожаби на тему.

Один із користувачів соцмереж поділився мемом із зображенням Миколи Тищенка в образі жінки з підписом "Шах і мат, військкомате!", адже саме Таїланд відомий своїми операціями зі зміни статі.

Інші українці посміялися, що Тищенку потрібно обов'язково завітати до "покинутої напризволяще" української громади на Гаваях у кількості сім осіб, а ще він став першим депутатом, який одночасно вийшов із партії та зі SPA-центру.

Ще порція жартів була навколо того, що суспільний резонанс зіпсував геніальний план Залужного: відправити Тищенка в Таїланд, аби той атакував Росію зі сходу.