Путіну шукають заміну, дехто вже знає ім’я наступника – Данілов

Оточення президента РФ Владіміра Путіна починає усвідомлювати, що Росія не здатна виграти війну з теперішнім лідером, і тому йому шукають заміну, повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв’ю 24 Каналу .

«Питання Путіна у Росії вже майже закрите. Дехто вже знає ім'я того, хто буде там працювати після Путіна», – сказав Данілов.

У представників української влади є свої припущення щодо того, що далі відбуватиметься у Росії й хто може стати наступником Путіна, каже секретар РНБО, однак деталей поки що не розкриває.