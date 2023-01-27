Новостей.COM ⇒
2023-01-27
Путіну шукають заміну, дехто вже знає ім’я наступника – Данілов
У російських владних колах вже зрозуміли, що Путін веде Росію в прірву, інформує
© Офіційний сайт Кремля
Оточення президента РФ Владіміра Путіна починає усвідомлювати, що Росія не здатна виграти війну з теперішнім лідером, і тому йому шукають заміну, повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв’ю
«Питання Путіна у Росії вже майже закрите. Дехто вже знає ім'я того, хто буде там працювати після Путіна», – сказав Данілов.
У представників української влади є свої припущення щодо того, що далі відбуватиметься у Росії й хто може стати наступником Путіна, каже секретар РНБО, однак деталей поки що не розкриває.
Анастасія Дейна, ZN.ua