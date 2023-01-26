Візит прем’єр-міністра Японії до України, «якій загрожує російська ядерна атака», під питанням – JT

Можливий візит прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіди до Києва зіткнувся з проблемами, пов’язаними з безпекою та труднощами із збереженням маршруту та розкладу поїздки в таємниці. Про це повідомляє видання The Japan Times з посиланням на високопоставленого чиновника японського МЗС.

Видання зазначає, що Кісіда хотів відвідати Київ в ідеалі у лютому, через рік після початку російського вторгнення в Україну, і не пізніше саміту G7, проведення якого заплановане у травні в японському місті Хіросіма. Кісіда планував цей візит до саміту, адже підтримка України буде його головною темою. Проте, як зазначає видання, «це питання є головним болем для відповідних урядовців».

«Візит до країни, якій загрожує російська ядерна атака, був би гарною можливістю для Кісіди посилити імпульс ядерного роззброєння напередодні саміту в Хіросімі», – сказано у публікації.

Якщо візит все ж буде заплановано, Кісіда поїде до Києва наземним транспортом після перельоту, наприклад, до Польщі на борту японського урядового літака. Це викликає занепокоєння у його служби безпеки, адже «Україна отримує з повітря шквал ракет і безпілотників».