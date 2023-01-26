Сенатори США закликали Байдена надати Україні винищувачі F-16 та ракетні комплекси ATACMS

Американські сенатори закликали США та союзників посилити підтримку України у протистоянні вторгненню РФ . Про це повідомляє «Голос Америки».

Зокрема республіканець з Південної Кароліни Ліндсі Грем, а також демократи Річард Блюменталь з Коннектикуту і Шелдон Уайтхаус з Род-Айленда привітали оголошення про те, що США та Німеччина відправлять танки в Україну.

Усі троє сенаторів нещодавно відвідали Київ. 20 січня вони зустрілися з українським президентом Володимиром Зеленським.

«Заява є довгоочікуваною новиною від адміністрації Байдена. Вигнання Путіна з України відповідає інтересам національної безпеки Америки, оскільки за наслідками цього конфлікту спостерігають інші джерела небезпеки», - написали сенатори у спільній заяві.

Вони додали, що німецькі танки «Леопард-2» «добре підходять для цієї війни».

«Ми раді почути, що Німеччина також санкціонувала відправку Leopard-2 союзними країнами», - йдеться у заяві.

Сенатори вважають, що поєднання американських «Абрамсів» та німецьких «Леопардів» надасть Україні потужний військовий потенціал, а також здатність вигнати російських окупантів.

У заяві сенаторів також наголошується, що українці «перевершили всі очікування, коли мова зайшла про захист своєї батьківщини та використання наданої їм військової техніки».

Вони впевнені, що ЗСУ ефективно використають танки у битві з військами РФ .

Сенатори закликали адміністрацію США та союзників направити в Україну «більше вогневих засобів дальньої дії, таких як ATACMS, та винищувачів, таких як F-16 та МіГ-29».