В Білому домі прогнозують новий наступ російських військ

В адміністрації Джо Байдена припускають, що путінські війська можуть здійснити черговий наступ на Україну найближчим часом. Про це заявив чиновник Білого дому, якого цитує журналіст «Голосу Америки» Джефф Селдін.

«Ми очікуємо, що Путін і Російська армія спробують наступати найближчими тижнями та місяцями, коли погода покращиться», — заявив чиновник.