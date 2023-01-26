В Білому домі прогнозують новий наступ російських військ

Це може статись щойно дозволить погода.

В Білому домі прогнозують новий наступ російських військ
© Getty Images

В адміністрації Джо Байдена припускають, що путінські війська можуть здійснити черговий наступ на Україну найближчим часом. Про це заявив чиновник Білого дому, якого цитує журналіст «Голосу Америки» Джефф Селдін.

«Ми очікуємо, що Путін і Російська армія спробують наступати найближчими тижнями та місяцями, коли погода покращиться», — заявив чиновник.

“We do expect that Mr. Putin & the #Russia|n military will try to go on the offense here in coming weeks and months as the weather gets better" per the senior administration official

— Jeff Seldin (@jseldin) January 25, 2023


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
ВСУ ведуть важкі бої за Вугледар: відео штурму міста окупантамиВСУ ведуть важкі бої за Вугледар: відео штурму міста окупантами
Лінкявічюс: Після Leopard необхідно без зволікання визначитися з далекобійною артилерією і винищувачамиЛінкявічюс: Після Leopard необхідно без зволікання визначитися з далекобійною артилерією і винищувачами
Нідерланди збираються викупити 18 танків Leopard 2 для УкраїниНідерланди збираються викупити 18 танків Leopard 2 для України
Польща та Британія відреагували на рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2Польща та Британія відреагували на рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2
Кулеба закликав нових партнерів, які мають на озброєнні Leopard 2, приєднатися до коаліціїКулеба закликав нових партнерів, які мають на озброєнні Leopard 2, приєднатися до коаліції
Блок рекламы


Похожие новости
МОК ігнорує військові злочини Росії – КулебаМОК ігнорує військові злочини Росії – Кулеба
Внаслідок російських ударів 26 січня загинули 11 людей – ДСНСВнаслідок російських ударів 26 січня загинули 11 людей – ДСНС
На Київщині продовжують знаходити уламки збитих російських ракет: фотоНа Київщині продовжують знаходити уламки збитих російських ракет: фото
Наступна зустріч формату «Рамштайн відбудеться у БрюсселіНаступна зустріч формату «Рамштайн відбудеться у Брюсселі
Мобілізація в Україні: за яких умов можуть призвати знятих з військового обліку осібМобілізація в Україні: за яких умов можуть призвати знятих з військового обліку осіб
ЗСУ вночі знищили всі дрони-камікадзе, запущені військами РФЗСУ вночі знищили всі дрони-камікадзе, запущені військами РФ
У Білому домі назвали терміни початку навчання на Abrams для українських військовихУ Білому домі назвали терміни початку навчання на Abrams для українських військових
ЗСУ планують контрнаступ найближчим часом – БайденЗСУ планують контрнаступ найближчим часом – Байден
Прикордонники розповіли, скільки часу матиме Україна для підготовки у разі наступу зі сторони БілорусПрикордонники розповіли, скільки часу матиме Україна для підготовки у разі наступу зі сторони Білорус
Українські військові не виходитимуть із Бахмута — речник ГенштабуУкраїнські військові не виходитимуть із Бахмута — речник Генштабу
Последние новости
Подгружаем последние новости