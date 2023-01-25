Росіяни вербують українських в’язнів для участі у війні на боці РФ – Генштаб

Приватна військова компанія «Вагнер» активно вербує до лав своїх бойовиків в’язнів з українських тюрем, яких окупанти насильно перевезли до колоній на території Росії. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні за 25 січня.

Зокрема, як повідомили у Генштабі, активне вербування до лав ПВК «Вагнер» відбувається в російському місті Краснодар.

«Більшість українських ув’язнених не задоволені примусовою зміною становища та зневажливим ставленням до них російських ув’язнених. Найбільш активно закликають до участі у війні проти України людей, які відбувають покарання за тяжкі кримінальні злочини», – йдеться у зведенні Генштабу.