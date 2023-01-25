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2023-01-25
Росіяни вербують українських в’язнів для участі у війні на боці РФ – Генштаб
Їх насильно перевезли до колоній на території Росії.
© Бельцкий независимый портал
Приватна військова компанія «Вагнер» активно вербує до лав своїх бойовиків в’язнів з українських тюрем, яких окупанти насильно перевезли до колоній на території Росії. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому
Зокрема, як повідомили у Генштабі, активне вербування до лав ПВК «Вагнер» відбувається в російському місті Краснодар.
«Більшість українських ув’язнених не задоволені примусовою зміною становища та зневажливим ставленням до них російських ув’язнених. Найбільш активно закликають до участі у війні проти України людей, які відбувають покарання за тяжкі кримінальні злочини», – йдеться у зведенні Генштабу.
Юлія Лавришин, ZN.ua