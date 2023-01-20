Міністр з євросправ Чехії розповів, як санкції проти Росії допомагають ЄС виграти час

На думку міністра у європейських справах Чехії Мікулаша Бека, санкції ЄС проти РФ не є «самоціллю». Вони допомагають Європі виграти час, щоб посилити свої оборонні можливості та перебудувати енергетичну інфраструктуру. Про це він заявив на форумі в Давосі.

«Санкції не виграють війни для України і не вирішать конфлікт між Заходом та Росією. Це просто шлях для того, щоб виграти час. Бо для санкцій будуть знаходитися шляхи обходу, будуть країни, які не поважатимуть санкції. Тому ми просто виграємо час, щоб перебудувати нашу енергетичну інфраструктуру. І нам потрібно посилити наші оборонні можливості в Європі», - пояснив міністр.

За його словами, розширення можливостей оборонної промисловості вже відбувається в європейських країнах.

«Нам потрібно виграти час, у цьому допомагають санкції», - додав Бек.

На його думку, останнім часом імпульси в Європі змінюються, з’являються нові коаліції країн. І це допомагає підтримувати санкції та надавати допомогу Україні.

«Я думаю, ми повинні концентрувати увагу на наших оборонних можливостях. Це шлях виграти війну. Безпосередньо підтримувати Україну та збільшити наші можливості для захисту. І для мене зрозуміло, що єдиний шлях уперед, на жаль — це озброювати, озброювати та озброювати Україну та озброюватись самим», - наголосив він.