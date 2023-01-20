Міністр з євросправ Чехії розповів, як санкції проти Росії допомагають ЄС виграти час

На його думку, санкції дають Європі час, щоб розширити свої оборонні можливості, інформує ZN.ua.

Міністр з євросправ Чехії розповів, як санкції проти Росії допомагають ЄС виграти час
© скриншот видео

На думку міністра у європейських справах Чехії Мікулаша Бека, санкції ЄС проти РФ не є «самоціллю». Вони допомагають Європі виграти час, щоб посилити свої оборонні можливості та перебудувати енергетичну інфраструктуру. Про це він заявив на форумі в Давосі.

«Санкції не виграють війни для України і не вирішать конфлікт між Заходом та Росією. Це просто шлях для того, щоб виграти час. Бо для санкцій будуть знаходитися шляхи обходу, будуть країни, які не поважатимуть санкції. Тому ми просто виграємо час, щоб перебудувати нашу енергетичну інфраструктуру. І нам потрібно посилити наші оборонні можливості в Європі», - пояснив міністр.

За його словами, розширення можливостей оборонної промисловості вже відбувається в європейських країнах.

«Нам потрібно виграти час, у цьому допомагають санкції», - додав Бек.

На його думку, останнім часом імпульси в Європі змінюються, з’являються нові коаліції країн. І це допомагає підтримувати санкції та надавати допомогу Україні.

«Я думаю, ми повинні концентрувати увагу на наших оборонних можливостях. Це шлях виграти війну. Безпосередньо підтримувати Україну та збільшити наші можливості для захисту. І для мене зрозуміло, що єдиний шлях уперед, на жаль — це озброювати, озброювати та озброювати Україну та озброюватись самим», - наголосив він.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Науседа: Росія – терористична держава і відповідатиме за цеНауседа: Росія – терористична держава і відповідатиме за це
Усик емоційно заступився за УПЦ: "Я залишаюся і продовжую бути вірним…"Усик емоційно заступився за УПЦ: "Я залишаюся і продовжую бути вірним…"
Кислиця порівняв Росію з водоростями після заяви Нєбєнзі про досягнення цілей війни будь-яким способомКислиця порівняв Росію з водоростями після заяви Нєбєнзі про досягнення цілей війни будь-яким способом
Моравецький: Польща або отримає дозвіл на передачу Україні німецьких танків, або ми самі вчинимо правильноМоравецький: Польща або отримає дозвіл на передачу Україні німецьких танків, або ми самі вчинимо правильно
ЗСУ не можуть збивати ракети Х-22 — Повітряні СилиЗСУ не можуть збивати ракети Х-22 — Повітряні Сили
Блок рекламы


Похожие новости
Міністерство закордонних справ Росії попереджає про ескалацію в Україні, якщо Захід збільшить постачання зброї – CNNМіністерство закордонних справ Росії попереджає про ескалацію в Україні, якщо Захід збільшить постачання зброї – CNN
Бельгія анонсувала можливість передачі Україні засобів ППО і протитанкових озброєньБельгія анонсувала можливість передачі Україні засобів ППО і протитанкових озброєнь
Давос-2023: Виконавчий віцепрезидент ЄК розповів, які санкції проти РФ найефективнішіДавос-2023: Виконавчий віцепрезидент ЄК розповів, які санкції проти РФ найефективніші
Група Вагнера заробляє в ЦАР мільярд доларів для фінансування війни Росії в Україні — POLITICOГрупа Вагнера заробляє в ЦАР мільярд доларів для фінансування війни Росії в Україні — POLITICO
Путін переконує росіян, що війна проти України – це ще одна «Велика Вітчизняна» – ISWПутін переконує росіян, що війна проти України – це ще одна «Велика Вітчизняна» – ISW
Людей затримують, квіти прибирають: у містах Росії з'явилися стихійні меморіали після удару по Дніпру, фотоЛюдей затримують, квіти прибирають: у містах Росії з'явилися стихійні меморіали після удару по Дніпру, фото
Президентські вибори у Чехії: за результатами першого туру лідирує генерал Петр ПавелПрезидентські вибори у Чехії: за результатами першого туру лідирує генерал Петр Павел
Багато загиблих, десятки поранених: нові дані, фото та відео теракту Росії у ДніпріБагато загиблих, десятки поранених: нові дані, фото та відео теракту Росії у Дніпрі
Кулеба закликав G7 та ЄС накласти санкції на ракетно-безпілотну промисловість РФКулеба закликав G7 та ЄС накласти санкції на ракетно-безпілотну промисловість РФ
Уряд Орбана заявив, що 97% громадян Угорщини не підтримують санкції ЄС проти РосіїУряд Орбана заявив, що 97% громадян Угорщини не підтримують санкції ЄС проти Росії
Последние новости
Подгружаем последние новости