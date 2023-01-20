США опублікували план стратегічного нагляду за допомогою Україні

Офіси генеральних інспекторів Пентагону, Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку опублікували Спільний стратегічний план нагляду на 2023 фінансовий рік щодо допомоги Україні. Про це повідомляє «Голос Америки».

Конгресмени-республіканці Майкл Маккол і Майк Роджерс, які очолюють комітети Палати представників Конгресу США — із закордонних справ та із питань збройних сил, навздогін плану оприлюднили заяву на підтримку посилення нагляду за допомогою, яку Вашингтон надає Києву.

«Безпекова, економічна та гуманітарна допомога від США суттєво змінили ситуацію для України, коли вона бореться за збереження своєї незалежності. Утім Конгрес не може тільки виписувати чеки, ми також повинні забезпечити прозорість і ефективність використання американської допомоги у відповідності до інтересів національної безпеки США », - написали конгресмени у заяві.

Вони також підтримали Спільний стратегічний план нагляду генеральних інспекторів, додавши, що очікують на висновки та рекомендації щодо того, як посилити нагляд за допомогою та як поповнити запаси США .

Крім того, конгресмени закликали уряд США та союзників передати Україні критично важливу зброю, зокрема, танки Leopard, ATACMS та інші високоточні боєприпаси великої дальності.

Станом на 6 січня 2023 року наглядові органи американського уряду опублікували 14 звітів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Також вони надали висновки і рекомендації для покращення внутрішнього контролю, зниження витрат та підвищення ефективності.

У Спільному стратегічному плані наголошується, що наглядові органи продовжують моніторинг, аудит та оцінку.

В Палаті представників США , де наразі більшість мають республіканці, очікуються активні обговорення будь-яких додаткових витрат, а також заклики до посилення перевірки допомоги Україні.

Новий спікер Палати представників республіканець Кевін Маккарті вже критикував демократів за слабкий контроль над допомогою Києву, заявляючи, що більше «необмежених чеків» не буде. Демократична партія назвала його заяву спробою «заспокоїти крайніх правих».