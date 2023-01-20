«Немає сенсу» — в США прокоментували вимоги Німеччини про передачу Україні Abrams

Надавати танки M1 Abrams на даний момент немає сенсу. Про це у четвер на брифінгу заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх після того, як офіційні особи Німеччини заявили, що не надаватимуть Україні танки, доки цього не зроблять США . Про це повідомляє CNN.

«Зрештою, це рішення Німеччини. Це їхнє суверенне рішення щодо того, яку допомогу вони нададуть. Тому ми не зможемо з ними говорити про Abrams, але я думаю, що ми, звичайно, робимо все можливе, щоб підтримати Україну в тому, що їй потрібно», — сказала Сінгх.

Міністр оборони США Ллойд Остін у п’ятницю проведе зустріч із союзниками в Німеччині під час восьмої Контактної групи по Україні, де планується обговорити обладнання та системи озброєнь, які можуть бути потрібні Україні у боротьбі з Російським вторгненням.

Офіційні особи США неодноразово заявляли, що Німеччина може приймати власні рішення. Також вони пояснювали, що вимоги до технічного обслуговування M1 Abrams ускладнюють надання українцям цього виду бойової техніки.

«Ми продовжуємо працювати з іншими партнерами та союзниками по всьому світу, щоб зрозуміти, що ще можна надати Україні, і в цьому полягає суть завтрашньої зустрічі», — наголосила речниця.

Як відомо, Франція, Польща та Велика Британія пообіцяли незабаром надати українським військовим танки для захисту від Росії. Фінляндія розглядає можливість наслідувати цей приклад.