У Молдові впали уламки ракети, випущеної по Україні: фото і карта

Після масованого обстрілу України, в районі пункту пропуску "Ларга" на території Молдови були виявлені уламки російських ракет.

Про це повідомили у МВС сусідньої держави, інформує Апостроф .

Повідомляється, що сьогодні вдень прикордонний патруль після нанесення авіаударів Росії Україною виявив у Бричанському районі залишки ракети.

Правоохоронці реалізували план дій з надзвичайних ситуацій, збільшивши кількість поліцейських патрулів на кордоні з Україною, спостерігаючи за повітряним простором та зеленою смугою кордону.

На місце виявлення уламків були викликані екстрені служби, а також команди саперів-вибухотехніків.

До речі, це вже третій випадок, коли російські ракети потрапляють на територію Молдови.

Нагадаємо, 10 жовтня минулого року одразу три ракети залетіли в повітряний простір сусідньої країни.