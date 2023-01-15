У Міненерго заявили, що США допоможуть Україні відновити та розвити енергетичний сектор

Міністр енергетики України Герман Галущенко зустрівся зі своєю американським колегою Дженніфер Гренголм. Про це повідомили в українському Міненерго.

Вказано, що сторони обговорили:

співпрацю у відновленні української енергосистеми після масованих російських атак;

питання зміцнення та захисту енергосистеми від військових загроз;

перспективи розвитку відновлюваної енергетики та впровадження технологій малих модульних реакторів.

«Наше бачення: це поступове заміщення потужностей теплової генерації, яка найбільше постраждала від російських атак, сучасними безвуглецевими технологіями. Саме тому Україна зацікавлена у тісній співпраці з США щодо впровадження технологій малих модульних реакторів», – процитували Галущенка у Міненерго.