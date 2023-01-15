У Міненерго заявили, що США допоможуть Україні відновити та розвити енергетичний сектор

Український та американська міністри енергетики провели переговори, інформує ZN.ua.

У Міненерго заявили, що США допоможуть Україні відновити та розвити енергетичний сектор
© Depositphotos/daniilphotos

Міністр енергетики України Герман Галущенко зустрівся зі своєю американським колегою Дженніфер Гренголм. Про це повідомили в українському Міненерго.

Вказано, що сторони обговорили:

  • співпрацю у відновленні української енергосистеми після масованих російських атак;
  • питання зміцнення та захисту енергосистеми від військових загроз;
  • перспективи розвитку відновлюваної енергетики та впровадження технологій малих модульних реакторів.

«Наше бачення: це поступове заміщення потужностей теплової генерації, яка найбільше постраждала від російських атак, сучасними безвуглецевими технологіями. Саме тому Україна зацікавлена у тісній співпраці з США щодо впровадження технологій малих модульних реакторів», – процитували Галущенка у Міненерго.

У відомстві зазначили, що одним з інструментів досягнення цих цілей сторони відзначили ініціативу адміністрації США NetZero World. Україна приєдналася до неї на Кліматичному саміті COP26.





Интересные новости
Росія уникає використовувати передові літаки безпосередньо над територією України — британська розвідкаРосія уникає використовувати передові літаки безпосередньо над територією України — британська розвідка
Миротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у крайМиротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у край
Прем'єр-міністр Чехії особисто підписав танк Т-72, який вирушить до УкраїниПрем'єр-міністр Чехії особисто підписав танк Т-72, який вирушить до України
Українка Марта Чумало стала лауреатом шведської премії імені Улофа Пальме з прав людиниУкраїнка Марта Чумало стала лауреатом шведської премії імені Улофа Пальме з прав людини
NYT: В Бахмуті армія України змінила свою стратегіюNYT: В Бахмуті армія України змінила свою стратегію
Блок рекламы


Похожие новости
Не тільки танки Challenger: Велика Британія також відправляє Україні близько 30 САУ AS-90Не тільки танки Challenger: Велика Британія також відправляє Україні близько 30 САУ AS-90
У Молдові впали уламки ракети, випущеної по Україні: фото і картаУ Молдові впали уламки ракети, випущеної по Україні: фото і карта
Агресора необхідно зупинити на полі бою в Україні – ЗеленськийАгресора необхідно зупинити на полі бою в Україні – Зеленський
Туреччина готова наполягати на локальному припиненні вогню в УкраїніТуреччина готова наполягати на локальному припиненні вогню в Україні
Бріджит Брінк про ракетний обстріл Києва: «Ще одне нагадування про стратегічний провал РФ в Україні»Бріджит Брінк про ракетний обстріл Києва: «Ще одне нагадування про стратегічний провал РФ в Україні»
Британія передає Україні першу партію танків Challenger 2: у чому їхня унікальністьБританія передає Україні першу партію танків Challenger 2: у чому їхня унікальність
Передати Україні "Леопарди" готові вже п'ять країн – КулебаПередати Україні "Леопарди" готові вже п'ять країн – Кулеба
Тайвань готовий допомогти Україні модернізувати свою цифрову інфраструктуруТайвань готовий допомогти Україні модернізувати свою цифрову інфраструктуру
Захід вже допомагає Україні підготуватися до весни — NYTЗахід вже допомагає Україні підготуватися до весни — NYT
Фінляндія передала Україні нову партію шкільних автобусівФінляндія передала Україні нову партію шкільних автобусів
Последние новости
Подгружаем последние новости