У Міненерго заявили, що США допоможуть Україні відновити та розвити енергетичний сектор
Український та американська міністри енергетики провели переговори, інформує
Міністр енергетики України Герман Галущенко зустрівся зі своєю американським колегою Дженніфер Гренголм. Про це
Вказано, що сторони обговорили:
- співпрацю у відновленні української енергосистеми після масованих російських атак;
- питання зміцнення та захисту енергосистеми від військових загроз;
- перспективи розвитку відновлюваної енергетики та впровадження технологій малих модульних реакторів.
«Наше бачення: це поступове заміщення потужностей теплової генерації, яка найбільше постраждала від російських атак, сучасними безвуглецевими технологіями. Саме тому Україна зацікавлена у тісній співпраці з США щодо впровадження технологій малих модульних реакторів», – процитували Галущенка у Міненерго.
У відомстві зазначили, що одним з інструментів досягнення цих цілей сторони відзначили ініціативу адміністрації США NetZero World. Україна приєдналася до неї на Кліматичному саміті COP26.