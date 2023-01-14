Іноземцям дозволили воювати в складі Нацгвардії

Верховна Рада прийняла поправки до закону про порядок проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у всіх військових формуваннях, яким дозволила громадянам інших держав захищати Україну не лише в складі Збройних сил України, а й Національної гвардії та ніших військових формувань. За відповідний законопроєкт у другому читанні проголосував 321 народний депутат.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, з початку війни багато іноземних громадян виявили бажання добровільно захищати Україну, для чого було прийнято низку законів. Однак у цих законах вказувалися лише ті підрозділи, які підпорядковуються Збройним силам України і не включили підрозділи, що утворилися при Нацгвардії України, зокрема полк "Азов", де служить багато іноземних громадян. У зв'язку з цим військовослужбовці-іноземні громадяни, які проходять службу, зокрема, в полку "Азов", не мають змоги легально перебувати на території України і в майбутньому не зможуть отримати українське громадянство.

Законопроект №8098 передбачає внесення відповідних змін до законів "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про імміграцію", "Про військовий обов'язок та військову службу", "Про Національну гвардію України".

Таким чином іноземці, які укладуть контракт з Нацгвардією, зможуть легально знаходитися на території України на час дії контракту, отримають дозвіл на імміграцію по квоті Кабміну та можливість легально проживати на території України. Аби отримати дозвіл на імміграцію, особи можуть подати документ, що підтверджує їхню службу в Нацгвардії.

Так само в спрощеному порядку іноземці з Нацгвардії зможуть подаватися на українське громадянство. Для цього знадобиться лише декларація про відмову від громадянства Росії чи Білорусі в односторонньому порядку.

Особи, які під час виконання своїх обов’язків зазнали поранень, несумісних з продовженням служби, можуть отримати дозвіл на імміграцію незалежно від того, скільки часу вони прослужили в українському війську.