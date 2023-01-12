Повістки до військкомату: у Києві можуть вручати навіть у метро — КГВА

Військовозобов'язаним чоловікам в Україні повістки у військкомат можуть вручати в будь-якому місці, метро та інші громадські місця не є винятком. Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів керівник Київської міської воєнної адміністрації (КГВА) Сергій Попко.

"Щодо повісток. Законодавством чітко не регламентується місце, де має бути вручено повістку. Її можуть вручити в будь-якому місці", – заявив Попко.

Він нагадав, хто має право вручати повістки.

"Вручити повістку може лише співробітник територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також уповноважені особи ЗМС (органів місцевого самоврядування – ред.), керівники підприємств/установ/організацій, у тому числі навчальних закладів, фізичні особи-підприємці, управителі багатоквартирних будинків" – додав Попко.

Крім того, повістка має обов'язково містити підпис керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військкомату) та "мокру" печатку. Також у ній вказується дата вручення, адреса військкомату та час, у який треба туди прийти.