Повістки до військкомату: у Києві можуть вручати навіть у метро — КГВА

За певних умов, вручати повістки можуть керівники підприємств та управителі багатоквартирних будинків, інформує ZN.ua.

Повістки до військкомату: у Києві можуть вручати навіть у метро — КГВА
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Військовозобов'язаним чоловікам в Україні повістки у військкомат можуть вручати в будь-якому місці, метро та інші громадські місця не є винятком. Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів керівник Київської міської воєнної адміністрації (КГВА) Сергій Попко.

"Щодо повісток. Законодавством чітко не регламентується місце, де має бути вручено повістку. Її можуть вручити в будь-якому місці", – заявив Попко.

Він нагадав, хто має право вручати повістки.

"Вручити повістку може лише співробітник територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також уповноважені особи ЗМС (органів місцевого самоврядування – ред.), керівники підприємств/установ/організацій, у тому числі навчальних закладів, фізичні особи-підприємці, управителі багатоквартирних будинків" – додав Попко.

Крім того, повістка має обов'язково містити підпис керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військкомату) та "мокру" печатку. Також у ній вказується дата вручення, адреса військкомату та час, у який треба туди прийти.


Олена Середа, ZN.ua





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