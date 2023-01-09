Війсська РФ укріплюють оборону на окупованій частині Запорізької області

Федоров заявив, що до Мелітополя прокладені три лінії укріплень, інформує ZN.ua.

Війсська РФ укріплюють оборону на окупованій частині Запорізької області
© РИА Мелитополь

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що війська РФ укріплюють оборонні лінії на тимчасово окупованій території Запорізької області. Зокрема, до Мелітополя прокладені три лінії укріплень: від Василівки, від Херсона та від Бердянська.

"Також слід зазначити, що вони сьогодні оборонні лінії будують і безпосередньо в центрі самого Мелітополя. Вони бетонними конструкціями, своїми "зубами дракона", перекривають всі квартали внутрішні, тим самим не дають можливості проїжджати швидкій допомозі, і так далі. Й тим самим ще раз наражають на небезпеку наших мешканців", - наголосив мер у Telegram.

За його словами, окупанти також будують укріплення в сторону Криму.

"За 40 км від міста (Мелітополя - ред.) між селами Вовчанське і Червоне розставили бетонні конуси, а в районі Каховського каналу риють окопи", - додав Федоров.


Анна Конюченко, ZN.ua





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