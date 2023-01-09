Війсська РФ укріплюють оборону на окупованій частині Запорізької області
Федоров заявив, що до Мелітополя прокладені три лінії укріплень, інформує
Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що війська РФ укріплюють оборонні лінії на тимчасово окупованій території Запорізької області. Зокрема, до Мелітополя прокладені три лінії укріплень: від Василівки, від Херсона та від Бердянська.
"Також слід зазначити, що вони сьогодні оборонні лінії будують і безпосередньо в центрі самого Мелітополя. Вони бетонними конструкціями, своїми "зубами дракона", перекривають всі квартали внутрішні, тим самим не дають можливості проїжджати швидкій допомозі, і так далі. Й тим самим ще раз наражають на небезпеку наших мешканців", - наголосив мер у
За його словами, окупанти також будують укріплення в сторону Криму.
"За 40 км від міста (Мелітополя - ред.) між селами Вовчанське і Червоне розставили бетонні конуси, а в районі Каховського каналу риють окопи", - додав Федоров.