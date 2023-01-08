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2023-01-08
У Рубіжному ЗСУ вдарили по скупченню росіян. Понад десяток окупантів вже ніколи не воюватимуть
У СтратКомі розповіли про вдалий удар ЗСУ по «гуртожитку» з росіянами, інформує
© Михайло Штекель/ Радіо Свобода
Наші військові вдарили по «гуртожитку» в окупованому Рубіжному, де дислокувалися російські окупанти,
«Рубіжне або Макіївка 2.0. За попередньою інформацією внаслідок прильоту в гуртожиток медичного університету 14 ЧМОбіків вдяглися в дуже гарні та модні чорні пакети, кількість поранених наразі невідома», – йдеться у повідомленні.
Юлія Москаленко, ZN.ua