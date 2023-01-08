У Рубіжному ЗСУ вдарили по скупченню росіян. Понад десяток окупантів вже ніколи не воюватимуть

У СтратКомі розповіли про вдалий удар ЗСУ по «гуртожитку» з росіянами, інформує ZN.ua.

У Рубіжному ЗСУ вдарили по скупченню росіян. Понад десяток окупантів вже ніколи не воюватимуть
© Михайло Штекель/ Радіо Свобода

Наші військові вдарили по «гуртожитку» в окупованому Рубіжному, де дислокувалися російські окупанти, повідомили в СтратКомі ЗСУ. У результаті за попередніми даними, 14 загарбників загинули.

«Рубіжне або Макіївка 2.0. За попередньою інформацією внаслідок прильоту в гуртожиток медичного університету 14 ЧМОбіків вдяглися в дуже гарні та модні чорні пакети, кількість поранених наразі невідома», – йдеться у повідомленні.





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