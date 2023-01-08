Системи Patriot в Україні посилять безпеку Польщі – Блащак

Українські сили ППО захищатимуть небо над польським кордоном, інформує ZN.ua.

Системи Patriot в Україні посилять безпеку Польщі – Блащак
© Польське радіо

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак під час спільної пресконференції з главою польського уряду Матеушем Моравецьким заявив, що передані Україні системи протиповітряної оборони Patriot, зможуть значно підвищити в тому числі і безпеку Польщі. Про це повідомляє Укрінформ.

“Американська та німецька системи Patriot, які будуть доставлені в Україну, також посилять безпеку Польщі. Це мінімізує ризик такої події, з якою ми мали справу 15 листопада минулого року, а також мінімізує ризик відключення світла в Україні, а відтак чергової хвилі міграції”, - зазначив голова польського Міноборони.

Блащак додав, що до Польщі потрапить від Німеччини ЗРК Patriot, який буде розміщено у Люблінському воєводстві. За його словами, наразі ще невідомо, скільки пускових установок передадуть Польщі. Однак, переговорним успіхом Варшави Блащак назвав те, що ці ракети буде повністю інтегровано у польську систему ППО і ними управлятимуть польські командири.

Водночас Моравецький повідомив, що до Польщі вже надійшла частина коштів з американських та європейських фондів як компенсація за передану до України військову техніку. Він зазначив, що зараз у Польщі триває дискусія про те, яким чином отримати озброєння, яке замінить те, що було передано Україні.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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