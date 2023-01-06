Будував блокпости та розфарбовував зупинки: СБУ затримала зрадника, який допомагав росіянам

СБУ. Фото: скріншот Youtube-відео

На Харківщині затримали зрадника, який допомагав окупантам будувати блокпости та прикрашав зупинки у триколор.

У деокупованій Балаклії Харківської області затримали колаборанта, який під час окупації підтримав окупантів та запропонував їм свою допомогу. Чоловік давав вказівки на будівництво ворожих блокпостів та розфарбовування зупинок автотранспорту до російського триколору.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Зрадника призначили керівником створеного агресором місцевого "дорожньо-ремонтного підприємства". На посаді він організовував відновлення доріг для перекидання колон військової техніки РФ на східний фронт.

Також він постійно намагався залучати місцевих мешканців до лав псевдоустанови. У разі згоди зрадник обіцяв лояльне ставлення окупантів та зарплату у російських рублях. Після звільнення Балаклії зловмисник намагався "залягти на дно", але співробітники СБУ встановили його місцезнаходження та затримали.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України – колабораційна діяльність. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.


Галина Струс, politeka.net





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