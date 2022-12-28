Голова комітету Бундестагу попередив про загрозу російського шпигунства

На його думку, влада Німеччини в останні роки лише частково враховувала загрозу шпигунства РФ, інформує ZN.ua.

Голова комітету Бундестагу з нагляду за розвідкою Костянтин фон Нотц заявив, що нещодавнє викриття ймовірного російського шпигуна в службі зовнішньої розвідки Німеччини свідчить про те, що влада в останні роки була «включена лише наполовину» щодо загрози проникнення з боку Кремля. Про це повідомляє Bloomberg.

«Всім потрібно усвідомити, що розвідувальна діяльність, як і раніше, ведеться інтенсивно, як під час холодної війни, і в той час, коли Росія веде незаконну війну проти України, ми повинні дуже уважно стежити за цим», - сказав Костянтин фон Нотц.

«Я був би дуже радий, якби цей прикрий випадок спонукав нас до критичного погляду, щоб ми були у кращій формі у майбутньому», - додав він.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Всеобщая мобилизация: в армию могут призвать даже снятых с воинского учетаВсеобщая мобилизация: в армию могут призвать даже снятых с воинского учета
Ізраїль передав на Херсонщину 17 генераторівІзраїль передав на Херсонщину 17 генераторів
Окупанти проводять приховану мобілізацію у Криму – ЦНСОкупанти проводять приховану мобілізацію у Криму – ЦНС
Business Insider: Армію Росії легко обдурити, але це створює ризикиBusiness Insider: Армію Росії легко обдурити, але це створює ризики
Сі Цзіньпін на зустрічі з Мєдвєдєвим заявив, що Китай хоче переговорів щодо УкраїниСі Цзіньпін на зустрічі з Мєдвєдєвим заявив, що Китай хоче переговорів щодо України
Блок рекламы


Похожие новости
Голову Конституційного суду обиратимуть лише пiсля призначення усіх суддів — в.о. голови ГоловатийГолову Конституційного суду обиратимуть лише пiсля призначення усіх суддів — в.о. голови Головатий
У День ЗСУ з російського полону повернулися 60 бійців: фото та відеоУ День ЗСУ з російського полону повернулися 60 бійців: фото та відео
Сирський оцінив загрозу повторного вторгнення з БілорусіСирський оцінив загрозу повторного вторгнення з Білорусі
У Британії затримали та звільнили під заставу російського мільярдера Фрідмана — УПУ Британії затримали та звільнили під заставу російського мільярдера Фрідмана — УП
Турецька наземна операція в Сирії поставить під загрозу досягнення проти ІДІЛ - ПентагонТурецька наземна операція в Сирії поставить під загрозу досягнення проти ІДІЛ - Пентагон
«Без суверенітету України не буде миру в Європі» – голова МЗС Польщі«Без суверенітету України не буде миру в Європі» – голова МЗС Польщі
У Euractiv розповіли про домовленість між Герасимовим та очільником військового комітету НАТОУ Euractiv розповіли про домовленість між Герасимовим та очільником військового комітету НАТО
Окупанти з «Градів» та важкої артилерії обстріляли дві громади на Дніпропетровщині — голова ОВАОкупанти з «Градів» та важкої артилерії обстріляли дві громади на Дніпропетровщині — голова ОВА
РФ обстріляла поліклініку та житловий будинок у Куп'янську, загинуло двоє людей — голова ОВАРФ обстріляла поліклініку та житловий будинок у Куп'янську, загинуло двоє людей — голова ОВА
Вибухи поблизу бази Чорноморського флоту в Росії підривають вплив російського флоту — британська розвідкаВибухи поблизу бази Чорноморського флоту в Росії підривають вплив російського флоту — британська розвідка
Последние новости
Подгружаем последние новости