Голова комітету Бундестагу попередив про загрозу російського шпигунства

Голова комітету Бундестагу з нагляду за розвідкою Костянтин фон Нотц заявив, що нещодавнє викриття ймовірного російського шпигуна в службі зовнішньої розвідки Німеччини свідчить про те, що влада в останні роки була «включена лише наполовину» щодо загрози проникнення з боку Кремля. Про це повідомляє Bloomberg .

«Всім потрібно усвідомити, що розвідувальна діяльність, як і раніше, ведеться інтенсивно, як під час холодної війни, і в той час, коли Росія веде незаконну війну проти України, ми повинні дуже уважно стежити за цим», - сказав Костянтин фон Нотц.

«Я був би дуже радий, якби цей прикрий випадок спонукав нас до критичного погляду, щоб ми були у кращій формі у майбутньому», - додав він.