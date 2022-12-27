Росіяни завдали удару по пологовому будинку в Херсоні: фото руйнувань

У вівторок, 27 грудня, росіяни обстріляли пологове відділення лікарні в Херсоні.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, інформує Апостроф.

За його словами, було обстріляно місце, де сьогодні народилося 2 дитини.

До атаки лікарі встигли завершити кесарів розтин, зазначив представник ОП.

Як зазначив Кирило Тимошенко, в установі наразі перебуває 5 жінок після пологів.

"Дивом ніхто не постраждав", - повідомив чиновник.


Олексій Руденко, Апостроф





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