Новостей.COM ⇒
2022-12-27
Росіяни завдали удару по пологовому будинку в Херсоні: фото руйнувань
У вівторок, 27 грудня, росіяни обстріляли пологове відділення лікарні в Херсоні.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, інформує
За його словами, було обстріляно місце, де сьогодні народилося 2 дитини.
До атаки лікарі встигли завершити кесарів розтин, зазначив представник ОП.
Як зазначив Кирило Тимошенко, в установі наразі перебуває 5 жінок після пологів.
"Дивом ніхто не постраждав", - повідомив чиновник.
Олексій Руденко, Апостроф