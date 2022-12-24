Через 30 років після закінчення однієї холодної війни починається нова – між Китаєм та Заходом – економіст Пол Такер

Через 30 років після закінчення холодної війни починається нова — між Китаєм і Заходом, стверджує провідний вчений-економіст Пол Такер, колишній заступник керуючого Банку Англії, пише Bloomberg .

Оскільки м'язистий Китай прагне перебудувати торгові та геополітичні структури за своїм образом і подобою, США та багато їхніх союзників стикаються з ключовою проблемою: утримати Пекін на себе на борту за допомогою торгових угод та зусиль щодо уповільнення глобального потепління, не відступаючи при цьому від демократичних свобод..