Ймовірна корупція на 50 млн грн: НАЗК передає до САП справу депутатки Наталії Королевської

Королевська стверджує, що її житло за $2 млн купив батько, загальний дохід якого за 15 років до купівлі не перевищував 165 тис. грн в сумі з доходом його дружини, інформує ZN.ua.

Ймовірна корупція на 50 млн грн: НАЗК передає до САП справу депутатки Наталії Королевської
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) передає до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) висновок моніторингу способу життя народної депутатки Наталії Королевської, в ході якого виявлено ознаки корупції, повідомляє пресслужба НАЗК.

Виявлено ознаки незаконного збагачення Королевської на суму 49,6 млн грн та умисне внесення нею недостовірних відомостей до декларації за 2020 рік, які відрізняються від достовірних на 3,8 млн грн.

У декларації за 2020 рік Королевська зазначила право користування земельною ділянкою загальною площею 0,2258 га та розташованим на ній житловим будинком загальною площею 614,6 кв.м. у Київські області. Ділянка і маєток належать батьку Королевської.

При цьому вказаний будинок розміщений не лише на задекларований землі, а ще в межах двох сусідніх ділянок. Крім того, у власності батька є ще одна земельна ділянка, що є частиною одного маєтку разом із цими трьома земельними ділянками. За даними космічної зйомки, всі чотири ділянки - суміжні, а будинки та інші об’єкти складають єдиний комплекс, огороджений суцільним парканом.

Житловий комплекс (чотири земельні ділянки та два будинки) був набутий у власність батьком народної депутатки через іпотечний договір від 2019 року. Договір позики було укладено в 2013 році з кіпрською компанією на суму 2 млн дол. США, що нібито надавалась на поворотній безвідсотковій основі батьком Королевської. При цьому представником компанії на Кіпрі виступав помічник Королевської. Сума забезпечення за договором іпотеки становить приблизно 49 млн грн (згідно з курсом НБУ станом на 01.10.2019). Водночас загальна сума доходів, отриманих батьком і матір’ю депутатки з 1998 року по 2013 рік, складає лише 165 тис. грн без податків та витрат на проживання.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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