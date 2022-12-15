Ймовірна корупція на 50 млн грн: НАЗК передає до САП справу депутатки Наталії Королевської

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) передає до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) висновок моніторингу способу життя народної депутатки Наталії Королевської, в ході якого виявлено ознаки корупції, повідомляє пресслужба НАЗК.

Виявлено ознаки незаконного збагачення Королевської на суму 49,6 млн грн та умисне внесення нею недостовірних відомостей до декларації за 2020 рік, які відрізняються від достовірних на 3,8 млн грн.

У декларації за 2020 рік Королевська зазначила право користування земельною ділянкою загальною площею 0,2258 га та розташованим на ній житловим будинком загальною площею 614,6 кв.м. у Київські області. Ділянка і маєток належать батьку Королевської.

При цьому вказаний будинок розміщений не лише на задекларований землі, а ще в межах двох сусідніх ділянок. Крім того, у власності батька є ще одна земельна ділянка, що є частиною одного маєтку разом із цими трьома земельними ділянками. За даними космічної зйомки, всі чотири ділянки - суміжні, а будинки та інші об’єкти складають єдиний комплекс, огороджений суцільним парканом.