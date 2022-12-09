The Guardian: В Бахмуті українські і російські солдати часом воюють на відстані 100 метрів один від одного

Українські солдати розповіли британському виданню про частину фронту, де зараз відбуваються найбільш криваві бої, інформує ZN.ua.

The Guardian: В Бахмуті українські і російські солдати часом воюють на відстані 100 метрів один від одного
© Генеральний штаб ЗСУ

Коли Назар і його побратими вирушили атакувати село поблизу Бахмута, вони думали, що будуть там один день. Тож українські солдати прибули на позиції без спальних мішків чи додаткових пайків, хоча вже випав сніг.

Їх попередили, що в селі базуються 15 росіян. Але виявилося, що їх там 50. Ворог окопався в посадці. Тож почалася битва, яка тривала кілька днів.

«В деяких місцях між нами було всього 100 метрів. Ми були на одному невисокому пагорбі, а вони - на іншому. Інколи ми могли навіть почути, як вони сміються», - розповів Назар журналістам The Guardian.

Для 19-річного кулеметника з 24-ї механізованої бригади це був перший бій після закінчення підготовки. Але для багатьох інших солдатів у його батальйоні це була лише чергова сутичка. Вони пройшли бої поблизу Попасної, брали участь в битві за Херсон, а тепер прибули в Бахмут, який став найбільш кривавою точкою на лінії фронту. Навіть за 8 кілометрів від лінії фронту звук ракетних і артилерійських обстрілів не вщухає. Російська армія витратила майже 6 місяців, намагаючи прорвати українську лінію оборони, сподіваючись після цього захопити Слов’янськ, Краматорськ і Костянтинівку.

В п’ятницю біля Бахмута і Авдіївки знову точилися найбільш криваві бої. Хоча російська армія обстрілювала всю лінію фронту на Донбасі, про що сказав голова Донецької ОДА Павло Кириленко. Він розповів, що обстріли вбили п’ятьох мирних мешканців і ще двох поранили.


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
У Монголії другий день тривають протести із вимогою відставки урядуУ Монголії другий день тривають протести із вимогою відставки уряду
Російські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В'єтнамі — NewsweekРосійські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В'єтнамі — Newsweek
США погодились продати Польщі 116 танків AbramsСША погодились продати Польщі 116 танків Abrams
Зимовий похід ЗСУ: контрнаступ закінчиться навесні у звільнених Севастополі, Донецьку і Луганську – ДаніловЗимовий похід ЗСУ: контрнаступ закінчиться навесні у звільнених Севастополі, Донецьку і Луганську – Данілов
Україна веде законну оборонну війну – Єврокомісія про вибухи на російських аеродромахУкраїна веде законну оборонну війну – Єврокомісія про вибухи на російських аеродромах
Блок рекламы


Похожие новости
Гинуть сотнями на українській землі щодня: озвучено втрати РФ за минулу добуГинуть сотнями на українській землі щодня: озвучено втрати РФ за минулу добу
В єпархіях УПЦ МП виявили російські паспорти та «перепустки федеральних радників РФ»В єпархіях УПЦ МП виявили російські паспорти та «перепустки федеральних радників РФ»
США звинувачують колишнього народного депутата Деркача у шахрайстві та відмиванні грошейСША звинувачують колишнього народного депутата Деркача у шахрайстві та відмиванні грошей
Чмут, Притула та інші українські волонтери виступили перед Конгресом СШАЧмут, Притула та інші українські волонтери виступили перед Конгресом США
Російські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В'єтнамі — NewsweekРосійські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В'єтнамі — Newsweek
Займався ворожою агітацією: у Києві викрили ще одного любителя "руського миру", кадриЗаймався ворожою агітацією: у Києві викрили ще одного любителя "руського миру", кадри
The Guardian: Вибухи на авіабазах в Росії можуть говорити про тактичну винахідливість УкраїниThe Guardian: Вибухи на авіабазах в Росії можуть говорити про тактичну винахідливість України
Російські мародери відзначилися українським подарунком зраднику Царьову: фото "трофея"Російські мародери відзначилися українським подарунком зраднику Царьову: фото "трофея"
Зараз треба потерпіти: у Зеленського пояснили, чому українські журналісти не можуть поспілкуватись із президентомЗараз треба потерпіти: у Зеленського пояснили, чому українські журналісти не можуть поспілкуватись із президентом
Українські військові завдали удару по позиціях окупантів в Маріуполі – АндрющенкоУкраїнські військові завдали удару по позиціях окупантів в Маріуполі – Андрющенко
Последние новости
Подгружаем последние новости