The Guardian: В Бахмуті українські і російські солдати часом воюють на відстані 100 метрів один від одного

Коли Назар і його побратими вирушили атакувати село поблизу Бахмута, вони думали, що будуть там один день. Тож українські солдати прибули на позиції без спальних мішків чи додаткових пайків, хоча вже випав сніг.

Їх попередили, що в селі базуються 15 росіян. Але виявилося, що їх там 50. Ворог окопався в посадці. Тож почалася битва, яка тривала кілька днів.

«В деяких місцях між нами було всього 100 метрів. Ми були на одному невисокому пагорбі, а вони - на іншому. Інколи ми могли навіть почути, як вони сміються», - розповів Назар журналістам The Guardian .

Для 19-річного кулеметника з 24-ї механізованої бригади це був перший бій після закінчення підготовки. Але для багатьох інших солдатів у його батальйоні це була лише чергова сутичка. Вони пройшли бої поблизу Попасної, брали участь в битві за Херсон, а тепер прибули в Бахмут, який став найбільш кривавою точкою на лінії фронту. Навіть за 8 кілометрів від лінії фронту звук ракетних і артилерійських обстрілів не вщухає. Російська армія витратила майже 6 місяців, намагаючи прорвати українську лінію оборони, сподіваючись після цього захопити Слов’янськ, Краматорськ і Костянтинівку.

В п’ятницю біля Бахмута і Авдіївки знову точилися найбільш криваві бої. Хоча російська армія обстрілювала всю лінію фронту на Донбасі, про що сказав голова Донецької ОДА Павло Кириленко. Він розповів, що обстріли вбили п’ятьох мирних мешканців і ще двох поранили.