Український ударний безпілотник перебуває на останній стадії випробувань – «Укроборонпром»

Український ударний безпілотник масою 75 кг та дальністю польоту до 1000 км перебуває на фінальній стадії випробувань. Про це в етері національного телемарафону повідомила речниця державного концерну «Укроборонпром» Наталія Сад, цитують її « Факти » на ICTV.

«Ми переходимо до етапу випробування під дією РЕБ (засобів радіоелектронної боротьби, – ред.) на виконання доручення начальника Генштабу. Після того, як ми успішно випробуємо безпілотник під дією РЕБ, ми сподіваємось, що зможемо перевірити його в бойовому застосуванні. Обіцяли до кінця цього року – намагаємося обіцянки дотриматися», – розповіла вона.