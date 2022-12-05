Український ударний безпілотник перебуває на останній стадії випробувань – «Укроборонпром»

Усі випробування обіцяють завершити до кінця року.

Український ударний безпілотник перебуває на останній стадії випробувань – «Укроборонпром»
Фото ілюстративне
© Defense Express

Український ударний безпілотник масою 75 кг та дальністю польоту до 1000 км перебуває на фінальній стадії випробувань. Про це в етері національного телемарафону повідомила речниця державного концерну «Укроборонпром» Наталія Сад, цитують її «Факти» на ICTV.

«Ми переходимо до етапу випробування під дією РЕБ (засобів радіоелектронної боротьби, – ред.) на виконання доручення начальника Генштабу. Після того, як ми успішно випробуємо безпілотник під дією РЕБ, ми сподіваємось, що зможемо перевірити його в бойовому застосуванні. Обіцяли до кінця цього року – намагаємося обіцянки дотриматися», – розповіла вона.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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