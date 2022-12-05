Росіянка поскаржилася на свого 16-річного сина, який проти війни в Україні: "Щоб туди його відправили"

Громадянка Росії Катерина Качева із міста Златоуст Челябінської області опубліквала у соцмережі гнівний допис на адресу свого сина, в якому звинуватила його у "антиросійській політиці" та назвала "г*вном" за те, що він не підтримує війну проти України та ненавидить окупантів.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт "OSINT Бджоли".

Як пише росіянка, її 16-річному сину байдуже на сім'ю, він не поважає свого двоюрідного брата, який зараз воює проти України.

Катерина Качева також заявила, що зробить все, аби її син пішов до російської армії.

"Моя власна дитина не вірить ні в СВО ("спеціальну воєнну операцію" - ред.), він проти цього всього. Йому абсолютно на всіх все рівно…Я раніше теж боялася відправляти його до армії. Думала, що він там не зможе, але після сьогоднішнього інцидента я вирішила: якщо буде армія, я сама посприяю, щоб його туди відправили. Нехай йому там вставлять мізки на місце. Плачу, не можу. Образливо, але більше не можу його терпіти. Як я могла виносити таке г*вно. Адже ріс гарний пацан", - йдеться у дописі жінки.