Росіянка поскаржилася на свого 16-річного сина, який проти війни в Україні: "Щоб туди його відправили"

Росіянка поскаржилася на свого 16-річного сина, який проти війни в Україні: "Щоб туди його відправили"

Громадянка Росії Катерина Качева із міста Златоуст Челябінської області опубліквала у соцмережі гнівний допис на адресу свого сина, в якому звинуватила його у "антиросійській політиці" та назвала "г*вном" за те, що він не підтримує війну проти України та ненавидить окупантів.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт "OSINT Бджоли".

Як пише росіянка, її 16-річному сину байдуже на сім'ю, він не поважає свого двоюрідного брата, який зараз воює проти України.

Катерина Качева також заявила, що зробить все, аби її син пішов до російської армії.

"Моя власна дитина не вірить ні в СВО ("спеціальну воєнну операцію" - ред.), він проти цього всього. Йому абсолютно на всіх все рівно…Я раніше теж боялася відправляти його до армії. Думала, що він там не зможе, але після сьогоднішнього інцидента я вирішила: якщо буде армія, я сама посприяю, щоб його туди відправили. Нехай йому там вставлять мізки на місце. Плачу, не можу. Образливо, але більше не можу його терпіти. Як я могла виносити таке г*вно. Адже ріс гарний пацан", - йдеться у дописі жінки.


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
"Евакуація" лікарняного обладнання та кулеметні черги біля Пологів: Федоров розповів про ситуацію на Запоріжжі"Евакуація" лікарняного обладнання та кулеметні черги біля Пологів: Федоров розповів про ситуацію на Запоріжжі
П'ять провідних світових видань вимагають зняти звинувачення із засновника Wikileaks Джуліана АссанжаП'ять провідних світових видань вимагають зняти звинувачення із засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа
Глава Єврокомісії: У нас є засоби, щоб змусити Росію заплатити за злочини в УкраїніГлава Єврокомісії: У нас є засоби, щоб змусити Росію заплатити за злочини в Україні
Глава Єврокомісії повідомила про кількість загиблих українських військових, а потім видалила твіт: що не так з гучною заявою Урсули фон дер ЛяєнГлава Єврокомісії повідомила про кількість загиблих українських військових, а потім видалила твіт: що не так з гучною заявою Урсули фон дер Ляєн
ЄС хоче використати заморожені російські активи для фінансування відновлення УкраїниЄС хоче використати заморожені російські активи для фінансування відновлення України
Блок рекламы


Похожие новости
Forbes: Росія до вторгнення знищила в Україні 210 тисяч тонн артилерійських снарядівForbes: Росія до вторгнення знищила в Україні 210 тисяч тонн артилерійських снарядів
Екс-керівник банку рф, який допомагав сальдо вводити "рублеву зону", затриманий у Херсоні: що відомоЕкс-керівник банку рф, який допомагав сальдо вводити "рублеву зону", затриманий у Херсоні: що відомо
Кремлівський режим намагався відправити на війну сина екс-співробітника КДБ ЛитвиненкаКремлівський режим намагався відправити на війну сина екс-співробітника КДБ Литвиненка
"Пов'язано з нюансами навчання": коли перші винищувачі F-15 з'являться в Україні"Пов'язано з нюансами навчання": коли перші винищувачі F-15 з'являться в Україні
Байден готовий говорити з Путіним про припинення війни в Україні, але за низки умовБайден готовий говорити з Путіним про припинення війни в Україні, але за низки умов
Кабмін Італії продовжив термін дії рішення про постачання зброї Україні на 2023 рікКабмін Італії продовжив термін дії рішення про постачання зброї Україні на 2023 рік
Німеччина передала Україні надводні безпілотники, спальні мішки та автівки «швидкої допомоги»Німеччина передала Україні надводні безпілотники, спальні мішки та автівки «швидкої допомоги»
Лукашенка схиляють до відкритої участі у війні в УкраїніЛукашенка схиляють до відкритої участі у війні в Україні
Міноборони Німеччини готує для уряду пропозицію про розміщення систем Patriot в УкраїніМіноборони Німеччини готує для уряду пропозицію про розміщення систем Patriot в Україні
Запеклі бої на сході продовжуються: карта війни в Україні на 1 грудняЗапеклі бої на сході продовжуються: карта війни в Україні на 1 грудня
Последние новости
Подгружаем последние новости