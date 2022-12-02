Бюджетний комітет Палати представників США отримав податкові декларації Трампа – «Голос Америки»

Демократи цього домагалися в судах упродовж трьох років, інформує ZN.ua.

Бюджетний комітет Палати представників США отримав податкові декларації Трампа – «Голос Америки»
© unsplash|jontyson

Бюджетний комітет Палати представників США отримав доступ до податкових декларацій колишнього президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Голос Америки».

«Міністерство фінансів США виконало рішення суду, прийняте минулого тижня», – написав представник Міністерства виданню в електронному листі пізно ввечері в середу.


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
"Евакуація" лікарняного обладнання та кулеметні черги біля Пологів: Федоров розповів про ситуацію на Запоріжжі"Евакуація" лікарняного обладнання та кулеметні черги біля Пологів: Федоров розповів про ситуацію на Запоріжжі
У Euractiv розповіли про домовленість між Герасимовим та очільником військового комітету НАТОУ Euractiv розповіли про домовленість між Герасимовим та очільником військового комітету НАТО
П'ять провідних світових видань вимагають зняти звинувачення із засновника Wikileaks Джуліана АссанжаП'ять провідних світових видань вимагають зняти звинувачення із засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа
Глава Єврокомісії: У нас є засоби, щоб змусити Росію заплатити за злочини в УкраїніГлава Єврокомісії: У нас є засоби, щоб змусити Росію заплатити за злочини в Україні
ЄС хоче використати заморожені російські активи для фінансування відновлення УкраїниЄС хоче використати заморожені російські активи для фінансування відновлення України
Блок рекламы


Похожие новости
У Euractiv розповіли про домовленість між Герасимовим та очільником військового комітету НАТОУ Euractiv розповіли про домовленість між Герасимовим та очільником військового комітету НАТО
Верховний суд США підтримав передачу Палаті представників податкових декларацій ТрампаВерховний суд США підтримав передачу Палаті представників податкових декларацій Трампа
Друг Медведчука Шуфрич отримав посаду у Національному Олімпійському комітеті УкраїниДруг Медведчука Шуфрич отримав посаду у Національному Олімпійському комітеті України
Політконсультант Республіканської партії передавав російські гроші на виборчу кампанію Трампа — WPПолітконсультант Республіканської партії передавав російські гроші на виборчу кампанію Трампа — WP
Ненсі Пелосі йде з посади спікера Палати представниківНенсі Пелосі йде з посади спікера Палати представників
Голова Рахункової палати Пацкан подав у відставку та пояснив причиниГолова Рахункової палати Пацкан подав у відставку та пояснив причини
Республіканці отримують контроль над Палатою представників — CNNРеспубліканці отримують контроль над Палатою представників — CNN
Вибори у США: результати голосування до Палати представниківВибори у США: результати голосування до Палати представників
У Трампа з'явився конкурент із Флориди на виборах у 2024 роціУ Трампа з'явився конкурент із Флориди на виборах у 2024 році
Демократична партія США скоротила відставання у боротьбі за більшість у Палаті представниківДемократична партія США скоротила відставання у боротьбі за більшість у Палаті представників
Последние новости
Подгружаем последние новости