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2022-12-02
Бюджетний комітет Палати представників США отримав податкові декларації Трампа – «Голос Америки»
Демократи цього домагалися в судах упродовж трьох років, інформує
© unsplash|jontyson
Бюджетний комітет Палати представників США отримав доступ до податкових декларацій колишнього президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «
«Міністерство фінансів США виконало рішення суду, прийняте минулого тижня», – написав представник Міністерства виданню в електронному листі пізно ввечері в середу.
Юлія Лавришин, ZN.ua