На накопичення нового боєкомплекту ракет Росії потрібно приблизно два тижні – експерт

Підсанкційні компоненти надходять через Іран та Таджикистан. Ймовірно, із Китаю, інформує ZN.ua.

На накопичення нового боєкомплекту ракет Росії потрібно приблизно два тижні – експерт

Військові експерти періодично заявляють, що ракети у Москви закінчуються. Однак обстріл при цьому не припиняється, пише «Сьогодні».

Представник Повітряних сил України Юрій Ігнат каже, що Росія технічно не може здійснювати масовані ракетні атаки щодня: потрібен час для накопичення ракет.

Варто нагадати, що у жовтні Росія здійснила дві масовані атаки з інтервалом у 3 тижні — 10 та 31 жовтня, випустивши по українській критичній інфраструктурі 90 та 50 ракет відповідно. У листопаді атаки відбулися з різницею всього на тиждень – 15 та 23 листопада: у ці два дні Росія випустила по об'єктах енергетичної інфраструктури майже 170 ракет.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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