Влада Флориди хоче змінити закон, щоб допомогти ДеСантісу балотуватися в президенти

Найвищі республіканські лідери американського штату Флорида заявляють про свою готовність змінити закон штату, щоб полегшити шлях на президентські вибори 2024 року губернатору Рону ДеСантісу, якого вже називають головним конкурентом колишнього президента Дональда Трампа. Про це йдеться у публікації POLITICO .

Спікер Палати представників Пол Реннер і президентка Сенату Кетлін Пассідомо, які склали присяги на своїх нових посадах у вівторок, погодилися, що було б «хорошою ідеєю» дати зрозуміти, що ДеСантіу не доведеться подавати у відставку, щоб стати кандидатом від Республіканської партії. Раніше цього місяця ДеСантіс був переобраний на другий чотирирічний термін.

«Якщо особа, яка є губернатором Флориди, балотується в президенти, я вважаю, що їй слід дозволити це зробити, – сказала Пассідомо журналістам. – Дійсно так. Це велика честь і привілей, тому це гарна ідея».

Хоча ДеСантіс ще не заявив, що точно балотуватиметься у 2024 році, він став головним потенційним претендентом на посаду, останні опитування показали, що його підтримка серед виборців-республіканців зростає.