Після енергетики Росія може почати бити по медзакладах — британська розвідка

Якщо раніше Росія використовувала БПЛА-камікадзе іранського виробництва в основному проти тактичних військових цілей та української електромережі, то не нещодавно російське командування вирішило атакувати ними медичні заклади, заявили у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

«Нещодавно російське командування, ймовірно, захотіло, щоб БПЛА іранського виробництва віддавали пріоритет медичним закладам як можливим цілям і завдавали по них ударів керованими боєприпасами, якщо їх буде виявлено», - йдеться в повідомлення.

Зосередження РФ на застосуванні БПЛА, вочевидь, є спробою компенсувати серйозну нестачу крилатих ракет. Однак ця тактика мала обмежений успіх, адже більшість запущених БПЛА були знешкоджені.

Однак з 17 листопада не було публічних повідомлень про удари іранськими дронами-камікадзе, що вказує на те, що Росія, ймовірно, майже вичерпала свої поточні запаси. Однак, найімовірніше, вона шукатиме поповнення.

“Росія, ймовірно, зможе закуповувати БПЛА з-за кордону швидше, ніж виготовляти нові крилаті ракети всередині країни”, - вважають у британській розвідці, інформує ZN.ua .