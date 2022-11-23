Після енергетики Росія може почати бити по медзакладах — британська розвідка

Насамперед це робитимуть з допомогою іранських дронів.

Після енергетики Росія може почати бити по медзакладах — британська розвідка
© Getty Images

Якщо раніше Росія використовувала БПЛА-камікадзе іранського виробництва в основному проти тактичних військових цілей та української електромережі, то не нещодавно російське командування вирішило атакувати ними медичні заклади, заявили у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

«Нещодавно російське командування, ймовірно, захотіло, щоб БПЛА іранського виробництва віддавали пріоритет медичним закладам як можливим цілям і завдавали по них ударів керованими боєприпасами, якщо їх буде виявлено», - йдеться в повідомлення.

Зосередження РФ на застосуванні БПЛА, вочевидь, є спробою компенсувати серйозну нестачу крилатих ракет. Однак ця тактика мала обмежений успіх, адже більшість запущених БПЛА були знешкоджені.

Однак з 17 листопада не було публічних повідомлень про удари іранськими дронами-камікадзе, що вказує на те, що Росія, ймовірно, майже вичерпала свої поточні запаси. Однак, найімовірніше, вона шукатиме поповнення.

“Росія, ймовірно, зможе закуповувати БПЛА з-за кордону швидше, ніж виготовляти нові крилаті ракети всередині країни”, - вважають у британській розвідці, інформує ZN.ua.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 November 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/Eog9qjtRCF

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/0uv6zeo9jU

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) November 23, 2022

Російські окупанти в ніч на 23 листопада обстріляла пологове відділення однієї з лікарень у Запорізькій області. Як наслідок під завалами загинуло новонароджене немовля.


Ірина Знась, ZN.ua





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