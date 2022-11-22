ДБР піймало зрадника, який випустив в’язнів з Херсонської колонії

Колаборант тимчасово керував місцевими в’язницями.

ДБР піймало зрадника, який випустив в’язнів з Херсонської колонії
Зрадник випустив в'язнів у Херсоні
© ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику одного із відділень «Північної виправної колонії №90». Зрадник перед звільненням Херсону від росіян випустив з колонії ув’язнених злочинців. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Працівник колонії з перших днів окупації Херсону працював на загарбників на посаді в окупаційній структурі, яка відповідала за слідчі ізолятори та місця виконання покарань. Серед іншого «начальник» відділу охорони слідчого ізолятора організовував вивіз засуджених на роботи з благоустрою, а декілька днів навіть керував цим СІЗО», - йдеться у повідомленні Бюро.

В день, коли Херсон звільнили від російських загарбників зрадник удав, що не бачить втечі ув’язнених.

Тепер його затримали працівники ДБР та СБУ і за державну зраду йому «світить» довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.


Артем Руденко, ZN.ua





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