"Свіжемобілізованим" видають форму, зняту із загиблих окупантів: "знаходять особисті речі..."

У Луганській області мобілізованим з Росії видають форму, зняту з загиблих або поранених окупантів.

У кишенях "свіжомобілізовані" знаходять особисті речі попередніх власників, водночас екіпірування, яке надходить на окуповані території, можна придбати на місцевих ринках.



Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація у Telegram.

«Екіпірування, яке надходить до так званого «лнр», можна придбати на місцевих ринках. Примусово мобілізовані отримують форми, в кишенях якої знаходять особисті речі попередніх власників, тобто тяжко поранених чи загиблих», - йдеться у повідомленні.



Повідомляється, що в окупованих містах області ситуація важка, так, наприклад, у Рубіжному досі немає води та світла.

У менших прифронтових населених пунктах, які перебувають в окупації, ситуація ще гірша. Зокрема, у Новокраснянці, що поряд із Кремінною, відсутні не лише якісь комунікації, а й продукти харчування – ні на продаж, ні гуманітарні.