FT: У Європі назріває нова міграційна криза через наплив біженців, вони прибувають не лише з України

Шафіулла Садат витратив 10 місяців, щоб дістатися до Бельгії з рідного Афганістану, з якого він втік від «Талібану». Шість тижнів тому він подав заявку про надання притулку і з того часу змушений стати одним з тисяч безпритульних мігрантів в Брюсселі.

«Куди б я не йшов, там є люди, які сплять на вулицях. Я й уявити не міг, що тут буде так важко», - сказав 27-річний афганець, який живе неподалік так званого Петі-Шато, імпровізованого приміщення, де розміщене федеральне управління у справах прийому біженців.

Кількість заявок про притулок по всій Європі стрімко зростає, - пише Financial Times . В серпні в ЄС, Норвегії, Ісландії і Ліхтенштейні разом зафіксували на 58% більше заявок, ніж за аналогічний період в 2021 році. Такі звернення подали 578,9 тисяч людей. Це зростання, яке частково пов’язане з ослабленням обмежень на подорожі, запроваджених в часи пандемії COVID-19, накладається на прибуття мільйонів біженців з України. Хоча їхні заявки розглядаються за окремою системою. Видання пише, що в Німеччині зафіксовано 1,1 мільйон заявок від тих, хто втік від вторгнення Росії. І це лише трохи менше, ніж в країну прибуло біженців з Сирії в 2015-2016 роках.

«Наплив породжує страх повторення розколу між країнами ЄС, який виник 6 років тому через розподіл навантаження і політику прийому біженців. Містам важко розселити новоприбулих», - пише видання.