FT: У Європі назріває нова міграційна криза через наплив біженців, вони прибувають не лише з України
В ЄС бояться, що континент може знову опинитися в скрутному становищі, як кілька років тому під час напливу біженців з Сирії, інформує
Шафіулла Садат витратив 10 місяців, щоб дістатися до Бельгії з рідного Афганістану, з якого він втік від «Талібану». Шість тижнів тому він подав заявку про надання притулку і з того часу змушений стати одним з тисяч безпритульних мігрантів в Брюсселі.
«Куди б я не йшов, там є люди, які сплять на вулицях. Я й уявити не міг, що тут буде так важко», - сказав 27-річний афганець, який живе неподалік так званого Петі-Шато, імпровізованого приміщення, де розміщене федеральне управління у справах прийому біженців.
Кількість заявок про притулок по всій Європі стрімко зростає, - пише
«Наплив породжує страх повторення розколу між країнами ЄС, який виник 6 років тому через розподіл навантаження і політику прийому біженців. Містам важко розселити новоприбулих», - пише видання.