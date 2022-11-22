Орбан одягнув шарф із зображенням частини України у складі Угорщини: розгорається скандал

Орбан одягнув шарф із зображенням частини України у складі Угорщини: розгорається скандал

Прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана помітили з шарфом, на якому зображено мапу "Великої Угорщини" з частинами сусідніх держав у її складі, у тому числі й України.

З таким шарфом він прийшов на футбольний матч між збірними Угорщини та Греції у Будапешті, повідомляє хорватське видання Index.

Карта "Великої Угорщини" на шарфі Орбана включає нинішні території Австрії, Словаччини, Румунії Хорватії, Сербії та України.

Ці території наприкінці Першої Світової війни були під владою Королівства Угорщини у складі Австро-Угорської імперії.

Депутат Європарламенту Даніель Фрейнд прокоментував скандальний зовнішній вигляд Орбану.

"Прем'єр-міністр Угорщини – у шарфі з картою "Великої Угорщини". Як заспокійливо для угорських сусідів", – пише Фрейнд.

МЗС України викликає угорського посла через появу Орбана на футболі у шарфі з картою "Великої Угорщини", на якій до країни включено частину української території.


Юлия Александрова, politeka.net





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