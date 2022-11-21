СБУ затримала "цікавого" посібника бойовиків: фото

Служба безпеки затримала одного з керівників терористичної організації "лнр", який у 2014 році брав участь у бойових діях проти українських військ на сході України й всіляко допомагав ворогу.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ .

Колишній ватажок бойовиків з позивним "Сотий" після 2014 року переховувався від правосуддя, однак працівники СБУ затримали його на Київщині.

"Зловмисник входив до керівного складу окупаційної адміністрації захопленого Луганська і перебував на прямому зв’язку з кадровими співробітниками російських спецслужб. Саме за їхньої "протекції" його призначили "помощником министра мвд лнр" і командиром штурмового підрозділу "специального отряда быстрого реагирования" (більш відомого як "филиал" російського СОБР)", - написали в пресслужбі.

Зловмисник координував злочинні дії з представниками центральних підрозділів російських спецслужб, зокрема він командував бойовиками під час захоплення адмінбудівлі луганського управління СБУ .

"Також він збирав персональні дані співробітників Служби безпеки в Донецькій та Луганській областях. Отримані відомості планував передати агресору для підготовки диверсій проти українських захисників. Крім того, зловмисник створив розгалужену мережу ворожих інформаторів, які "здавали" йому місця дислокації та переміщення підрозділів антитерористичної операції на сході України", - додали в СБУ .

Інформацію про місця дислокації і переміщення підрозділів АТО зловмисник передавав російським кураторам і колишнім ватажкам бойовиків, серед яких були:

"глава парламента лнр" Олексій Карякін,

"министр мвд лнр" Ігор Корнет,

"военный комендант" окупованого Луганська Сергій Грачов з позивним "Грач".

"Зафіксовано факти передачі ворогу закритих даних щодо руху колон з військовою технікою сил АТО в районах Сєвєродонецька, Лисичанська і Сватового. Одержані розвіддані агресор використовував для підготовки "засідок" і обстрілу українських підрозділів. Також бойовик здійснював охорону громадян рф, які у 2014 році приїхали на Луганщину і Донеччину для проведення фейкових референдумів, у результаті яких були проголошені "лнр" і "днр"", - йдеться у матеріалах справи.