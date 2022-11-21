WP: Україні важко розширити свій наступ через сильну оборону Росії

Неподалік від села Ківшарівка на східному березі річки Оскіл українські війська зіштовхнулися зі стіною російського опору, намагаючись розширити контрнаступ, який ще два місяці тому в неочікуваному темпі визволяв території неподалік.

Солдат 92-ї механізованої бригади на ім’я Андрій не знав, що сказати, коли група офіцерів української розвідки прийшли і спитали про наступ його підрозділу в напрямку Сватового.

«На скільки відверто мені сказати? Було дуже важко», - сказав Андрій журналістам Washington Post .

Після осінніх перемог Києва війна, яку розв’язала Росія, дійшла до нової поворотної точки. Впродовж 2,5 місяців українські сили вражали світ своїм рішучим духом, спочатку визволивши Харківську область, а потім методично вигнавши ворога з правого берега Дніпра в Херсонській області. Перемоги додали Києву впевненості, підвищили моральний дух і посилили очікування нових успіхів. Україна має всі можливості продовжувати свій контрнаступ , щоб визволити якомога більше територій, поки Росія страждає від дефіциту солдатів і проблем з командуванням. Пентагон разом з європейськими союзниками пообіцяв озброювати українську армію стільки, «скільки буде потрібно».

«Але українські сили тепер зіштовхнулися з перешкодами, які сповільнюють просування вперед. Обидві сторони готуються до продовження боїв наступного року. І жодна з армій ще не наблизилася до того, що вважає перемогою», - пише видання.