Велика Британія надасть Україні чергову обронну допомогу, зокрема 125 зенітних установок

Велика Британія передасть Україні черговий пакет оборонної допомоги, заявив прем’єр-міністр королівства Ріші Сунак під час візиту до Києва 19 листопада, повідомляється на сайті британського уряду.

Пакет вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів включає 125 зенітних установок і технології для протидії іранським безпілотникам, включаючи десятки радарів і засоби електронної боротьби з дронами. Це на додачу до понад 1000 нових протиповітряних ракет, обіцяних Британією на початку цього місяця.

Крім того, королівство розширює пропозицію щодо тренування українських військових та надсилає на допомогу досвідчених армійських медиків та інженерів.

«Пишаюся тим, як Велика Британія підтримувала Україну з самого початку. І я сьогодні тут, щоб сказати, що Велика Британія та наші союзники продовжуватимуть підтримувати Україну, поки вона бореться за припинення цієї варварської війни та встановлення справедливого миру», - сказав Сунак.

Він підкреслив, що поки українським збройним силам вдається відкинути російські війська на землі, цивільне населення зазнає жорстоких бомбардувань з повітря. «Сьогодні ми надаємо нові засоби протиповітряної оборони, включаючи зенітну зброю, радари та засоби боротьби з безпілотниками, а також посилюємо гуманітарну підтримку для холодної, суворої зими, яка попереду», - сказав британський прем’єр.

Сунак також підтвердив виділення 12 мільйонів фунтів стерлінгів для реагування Всесвітньої продовольчої програми і 4 мільйони фунтів стерлінгів для Міжнародної організації з міграції. Фінансування допоможе забезпечити генератори, житло, ремонт водної інфраструктури та мобільні клініки. Велика Британія також надсилає десятки тисяч зимових комплектів для екстремальних холодів для українських військ.