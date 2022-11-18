Мобілізація в Україні: які можуть бути поважні причини для неявки до ТЦК

Поважні причини необхідно підтвердити документально.

Мобілізація в Україні: які можуть бути поважні причини для неявки до ТЦК
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В України триває загальна мобілізація та воєнний стан, що введені через військову агресію РФ. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Вони після отримання повістки мають прийти з документами до територіального центру комплектування (ТЦК).

Для неявки до військкомату призовник повинен мати поважні причини. В Україні суттєво скоротили перелік вагомих причин, які дають право військовозобов'язаному не прийти до військкомату під час мобілізаційних заходів. Про це пише Урядовий портал.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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